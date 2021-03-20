ДЕНИСОВ: «Почему НСК закрыли? Люди оказались на головах друг у друга»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе «Денисов Time» прокомментировал решение киевских властей запретить посещение матча Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» (1:2):

«В матче с «Ромой» «Шахтер» оказался без поддержки болельщиков. Я со всей ответственностью отношусь к ситуации с ковидом как в Киеве, так и в Украине. И понимаю, насколько это опасная история, сам переболев в свое время.

Возмутительно выглядела сама история с выборочностью. В четверг все публичные заведения были открыты: работали ТЦ, во Дворце Украина было представление балета в 3D. В это же время в Киеве состоялся хоккейный матч. Почему НСК «Олимпийский» (открытый стадион) закрыли? Пустить 14 тысяч человек было бы не страшно. Хорошо, если действительно ковид атакует, то в таком случае можно было бы закрыть все. Но этого не произошло. Главным решением было – закрыть этот матч.

Тут идет речь о какой-то халатности, глупости или преступлении. Почему? Куда пойдет приезжий человек в Киеве? Он пойдет на Крещатик и на Майдан, и там проведет время. А если посмотреть футбол – он пойдет в паб. Не пустить приезжих на открытый стадион, означало – отправить их в закрытое помещение. Люди оказались на головах друг у друга. Это решение не способствовало остановке развития эпидемии в столице, а увеличило эту вероятность. Если власть решила закрывать, то закрывать нужно было все. Большая глупость и преступление против своего народа».