ДЕНИСОВ: «Почему НСК закрыли? Люди оказались на головах друг у друга»

Журналист прокомментировал запрет на посещение матча «Шахтер» – «Рома»

  • 20.03.2021 05:49
  • 2050 просмотров
  • 1 комментарий
ДЕНИСОВ: «Почему НСК закрыли? Люди оказались на головах друг у друга»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе «Денисов Time» прокомментировал решение киевских властей запретить посещение матча Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» (1:2):

«В матче с «Ромой» «Шахтер» оказался без поддержки болельщиков. Я со всей ответственностью отношусь к ситуации с ковидом как в Киеве, так и в Украине. И понимаю, насколько это опасная история, сам переболев в свое время.

Возмутительно выглядела сама история с выборочностью. В четверг все публичные заведения были открыты: работали ТЦ, во Дворце Украина было представление балета в 3D. В это же время в Киеве состоялся хоккейный матч. Почему НСК «Олимпийский» (открытый стадион) закрыли? Пустить 14 тысяч человек было бы не страшно. Хорошо, если действительно ковид атакует, то в таком случае можно было бы закрыть все. Но этого не произошло. Главным решением было – закрыть этот матч.

Тут идет речь о какой-то халатности, глупости или преступлении. Почему? Куда пойдет приезжий человек в Киеве? Он пойдет на Крещатик и на Майдан, и там проведет время. А если посмотреть футбол – он пойдет в паб. Не пустить приезжих на открытый стадион, означало – отправить их в закрытое помещение. Люди оказались на головах друг у друга. Это решение не способствовало остановке развития эпидемии в столице, а увеличило эту вероятность. Если власть решила закрывать, то закрывать нужно было все. Большая глупость и преступление против своего народа».

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Источник — Денисов Time

(11 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.03.2021 07:25
    0
    Вони всі там тупі? Ви в Києві в ГОСТЯХ!!! І НЄ*УЙ ШАСТАТЬ по Києву і області...по всій Україні. Б0МЖІ! Валіть в Маріуполь,газон вже готовий!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.03.2021 07:25
    0
    Вони всі там тупі? Ви в Києві в ГОСТЯХ!!! І НЄ*УЙ ШАСТАТЬ по Києву і області...по всій Україні. Б0МЖІ! Валіть в Маріуполь,газон вже готовий!!!
    Ссылка
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