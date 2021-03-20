Вест Хэм – Арсенал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 29-го тура Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» – «Арсенал»:

«Вест Хэм» 2021 год начал успешно, выиграв шесть матчей подряд. Но потом «молотобойцы» уступили «Ливерпулю» (1:3). Также у лондонцев не получается добывать результат с командами из Манчестера. Они дважды проиграли Юнайтед (0:1 и 0:1), а также Сити (1:2). «Вест Хэм» идет пятым в АПЛ, но по потерянным очкам находится в первой четверке. «Молотобойцы» будут вести борьбу за еврокубки.

А «Арсенал» имеет шанс попасть в Лигу чемпионов, победив в Лиге Европы, где они дошли до четвертьфинала. Лондонцам предстоит сыграть с пражской «Славией». Амбиции у «канониров» большие, но в этом сезоне в четверку АПЛ они не попадут, поскольку сейчас они идут лишь десятыми.

«Арсенал» мало пропускает и обладает сильным атакующий потенциал. Хотя забивает мало, имея в распоряжении таких исполнителей, как Обамеянг, Ляказетт, Пепе, Сака, Виллиан. Тренерский штаб Артеты не использует в полной мере свой атакующий потенциал. Они больше заставляют своих футболистов выполнять черновую работу, чтобы было меньше угроз у их ворот. Но в таком случае получается много забивать. С такими топовыми нападающими «Арсенал» должен забивать больше всех в АПЛ.

Для «Арсенала» сейчас каждый матч решающий, они не могут сейчас себе позволить играть вничью. Думаю, что обе команды на этот матч настроятся как на финал Лиги чемпионов, не желая играть вничью.

Но «Арсенал» все-таки ближе к победе. Положительно, что они дальше прошли в Лиге Европы, хотя во втором матче и уступили «Олимпиакосу» (0:1). Победа в Греции 3:1 позволила им выйти в четвертьфинал. Но «Вест Хэм» не играет в еврокубках, и он свежее.

Я ближе склоняюсь к победе «канониров». Хотя наш Андрей Ярмоленко и играет за «Вест Хэм», потенциал «Арсенала» все равно выше. Мойес, как тренер опытнее и класснее молодого Артеты, тактически Дэвид может переиграть своего оппонента, но кадровый состав «Арсенала» сильнее!», – считает Грозный.

Матч «Вест Хэм» – «Арсенал» состоится 21 марта. Начало встречи – в 17:00.