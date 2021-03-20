Вячеслав ШЕВЧУК: «По пятибалльной шкале я бы поставил Луческу четверку»

Эксперт разобрал матч 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Вильярреалом»

  • 20.03.2021 04:59
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Вячеслав ШЕВЧУК: «По пятибалльной шкале я бы поставил Луческу четверку»
© ТК Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук 

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Вячеслав Шевчук разобрал поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» на выезде проиграло испанскому «Вильярреалу» (0:2):

«Что касается стартового состава – было неожиданно. В последних матчах после длительной дисквалификации появился Артем Беседин, который очень удачно вписался в систему игры Луческу, очень важный игрок для этой команды. В старте вместо Беседина появляется Родригес на острие атаки, плюс появляется в центре поля Андриевский, который в последнее время очень удачно выходил со скамейки. 

Киев, как обычно, прогнозируемо для меня, сыграл в стиле Луческу в еврокубках и против более сильных команд в чемпионате – со средним блоком и расчетом на быстрые атаки и контратаки. 

«Вильярреал» – это опытнейшая команда, которая моментально реагирует, находит слабость в обороне, что и произошло с первым мячом. Отличная передача между линиями, Морено принимает, сразу пас на фланг, идет передача в штрафную, где он снова врывается и забивает мяч. Опытнейший игрок, который играет за сборную Испании. Молодые игроки Киева должны смотреть и учиться, как играют футболисты на таком уровне. 

Второй гол тоже понятен – отличный прессинг со стороны «Вильярреала», загоняют на фланг, делают большинство, оказывают давление, дальше ошибка защитника, перехват и забитый мяч. 

Пропущенные голы – это ошибка всей команды. В первую очередь была ошибка в середине поля – дали принять, дали развернуться. Дали сделать передачу на фланг, как в первом, так и во втором мяче, когда Миколенко обрезался. 

Коль мы затронули Миколенко, то для меня это игрок очень высокого уровня – перспективный, одаренный. Но в последнее время он сбавил. Раньше он был более агрессивным в атаке, более надежен в обороне, но в последнее время этого не замечается. Ему нужно прибавить, вернуться на тот уровень, на котором он был полгода назад. 

Второй тайм – «Вильярреал» уже контролировал матч, просто доигрывая. Со стороны Киева – Луческу правильно делает, что дает возможность многим молодым игрокам почувствовать уровень игры, почувствовать мяч, чтобы они развивались и прогрессировали. Это пойдет в копилочку для этих ребят.

Если подвести итоги для киевского «Динамо» в этом сезоне, то я считаю, что это был прорыв. Последние четыре года «Динамо» не попадало в Лигу чемпионов. Выступления в еврокубках – большая заслуга Луческу. За то, что случилось в этом году при попадании в Лигу чемпионов, а также проход «Брюгге», то по пятибалльной шкале я бы поставил четверку. В последнее время мало кто верил в Киев, команда никем не усиливалась в последнее время, кроме собственной академии». 

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Источник — Футбол 1/2/3

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