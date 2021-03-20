Горняк-Спорт – Черноморец – 0:1. Видео гола и обзор матча

19 марта прошел поединок 17-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео гола и обзор матча «Горняк-Спорт» – «Черноморец» – 0:1.
Гол: Сухоручко, 74.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сухоручко (Черноморец).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.