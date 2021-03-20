Клейтон Шавьер рассказал, сколько ему должен Металлист

Когда Ярославский покинул «Металлист» и пришел Курченко, начались изменения

  • 20.03.2021 01:30
  • 672 просмотра
  • 4 комментария
Клейтон Шавьер рассказал, сколько ему должен Металлист
© ФК Металлист. Клейтон Шавьер

Бывший игрок «Металлиста» Клейтон Шавьер рассказал, сколько ему должен харьковский клуб «Металлист», за который он играл с 2010 по 2015 год:

«Я покинул «Металлист» бесплатно по решению суда после того, как харьковский клуб не платил мне зарплату на протяжении полугода. Со мной переподписали контракт только раз. В 2010 году я подписал 4-годичный контракт, а затем продлил его еще на три года, но отыграл только год.

Зарплаты партнеров по команде? Я никогда не интересовался этой темой. Кому сколько положено, тот столько и зарабатывает. Каждый должен считать свои деньги, а не чужие.

Да, «Металлист» остался мне должен 5 миллионов долларов.

Там еще были подъемные при переподписании контракта, которые в итоге мне не выплатили. А по самой зарплате задолжали то ли за 5, то ли за 6 месяцев.

Безусловно, когда Ярославский покинул «Металлист» и пришел Курченко, начались изменения. Изменилось очень многое. Ярославский проводил с командой каждый божий день, приезжал на базу, обедал с футболистами, посещал все игры на стадионе. Мы непосредственно ощущали его любовь и отношение к команде.

Курченко я видел в жизни один или два раза. Ну и раскол команды пошел при Курченко. При Ярославском деньги платили день в день, а при Курченко быстро пошли задолженности, и стало очевидно, что с клубом что-то не так».

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Источник — Журнал «Футбол»

(3 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 20.03.2021 02:23
    -1
    Футболіст нормальний був, але задумайтеся з чиїх кишень виплачувалися гонорари цим аргентино- бразильцям. Напевно, клубам все-таки потрібно розвивати свою молодь, щоб потім вигідно продати. Всі бачили що зробив ДЗ з Тотенхемом. Прикиньте як зросте трансферна вартість хорватських гравців. А ми продали Ярмо за 25 лямів, Луніна за 9 і все ( за останні роки ).
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    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 20.03.2021 02:22
    -1
    Так в этом и суть, не что б Метал 1925 прокачать или Метал, надо возрождать мёртвое. Типы пытались всё это время харьковский футбол развивать хоть как-то, вложись в них и всем будет счастье.
    Ну, в любом случае, это уже дело Ярославского, его деньги, так что дерзай!
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    MaD MoLE
    online
      MaD MoLE, 20.03.2021 02:17
    0
    5 или 6 месяцев не заплатили если тебе тысяч 200 ну максимум 500 тысяч должны то и не скули ша.вк .а Шавьер ,какие 5 лямов ты что вобще тронутый ...., спасибо скажешь если тебе счёт на мобилку пополнят на пол года
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    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 01:52
    +1
    Сейчас появятся все кому должны.
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    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 01:52
    +1
    Сейчас появятся все кому должны.
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    MaD MoLE
    online
      MaD MoLE, 20.03.2021 02:17
    0
    5 или 6 месяцев не заплатили если тебе тысяч 200 ну максимум 500 тысяч должны то и не скули ша.вк .а Шавьер ,какие 5 лямов ты что вобще тронутый ...., спасибо скажешь если тебе счёт на мобилку пополнят на пол года
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