Клейтон Шавьер рассказал, сколько ему должен Металлист

Бывший игрок «Металлиста» Клейтон Шавьер рассказал, сколько ему должен харьковский клуб «Металлист», за который он играл с 2010 по 2015 год:
«Я покинул «Металлист» бесплатно по решению суда после того, как харьковский клуб не платил мне зарплату на протяжении полугода. Со мной переподписали контракт только раз. В 2010 году я подписал 4-годичный контракт, а затем продлил его еще на три года, но отыграл только год.
Зарплаты партнеров по команде? Я никогда не интересовался этой темой. Кому сколько положено, тот столько и зарабатывает. Каждый должен считать свои деньги, а не чужие.
Да, «Металлист» остался мне должен 5 миллионов долларов.
Там еще были подъемные при переподписании контракта, которые в итоге мне не выплатили. А по самой зарплате задолжали то ли за 5, то ли за 6 месяцев.
Безусловно, когда Ярославский покинул «Металлист» и пришел Курченко, начались изменения. Изменилось очень многое. Ярославский проводил с командой каждый божий день, приезжал на базу, обедал с футболистами, посещал все игры на стадионе. Мы непосредственно ощущали его любовь и отношение к команде.
Курченко я видел в жизни один или два раза. Ну и раскол команды пошел при Курченко. При Ярославском деньги платили день в день, а при Курченко быстро пошли задолженности, и стало очевидно, что с клубом что-то не так».
Источник — Журнал «Футбол»
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Ну, в любом случае, это уже дело Ярославского, его деньги, так что дерзай!
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