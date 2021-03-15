Клейтон ШАВЬЕР: «Металлист мог выиграть Лигу Европы»

Экс-игрок «Металлиста» - о годах расцвета харьковского клуба

  • 15.03.2021 17:05
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Клейтон ШАВЬЕР: «Металлист мог выиграть Лигу Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Клейтон Шавьер

Бывший лидер «Металлиста» Клейтон Шавьер вспомнил золотые времена харьковского клуба:

– Свой лучший сезон в еврокубках «Металлист» провел в темпораде-2011/12. «Металлист» на одном дыхании всех побеждал, зачастую отвешивая соперникам по четыре мяча…
– Да, этот сезон не забыть! Мы не проиграли ни одной встречи до стадии 1/8 финала, пока не встретились с «Олимпиакосом». Первую игру дома уступили 0:1. Но мы были настолько уверены в себе, что знали, что можем победить в Греции. И даже в Греции, пропустив первыми и не забив пенальти, сумели в концовке провести два мяча. Это одна из самых памятных игр за «Металлист». Такой атмосферы на трибунах, как в Афинах, я нигде не встречал. Стадион ревел и взрывался на протяжении всего поединка, нереальная атмосфера.

А со «Спортингом» исход противостояния решили детали. Как в Лиссабоне, так и в Харькове, все могло сложиться чуточку лучше для нас. Ответную встречу могли завершить с тем же счетом, что и в Португалии, только в нашу пользу, но я не реализовал пенальти.

«Металлист» мог взять главный трофей. Мы были очень хорошо готовы, никого не боялись, и со всеми играли с позиции силы.

Клейтон Шавьер выступал за «Металлист» с 2010 по 2015 годы.

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Источник — Журнал «Футбол»

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