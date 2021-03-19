В субботу 20 марта пройдет матч 19-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Олимпик».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить ее будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 19:30.

«Ворскла» - «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Олимпик», за которой можно следить здесь.