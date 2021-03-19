Колено в порядке. Ярмоленко сыграл матч за молодежку Вест Хэма U-23

Украинский форвард Андрей Ярмоленко отыграл 75 минут за молодежный состав «Вест Хэма» U-23.
Украинец играл на правом фланге атаки команды в матче против «Лестера» U-23, а потом был заменен на 75-й минуте.
Напомним, Андрей провел более месяца вне игры из-за травмы колена.
«Вест Хэм» U-23 – «Лестер» U-23 – 3:1
Голы: Поттс, 39, Форсон, 60, Ковентри, 74 – Макатир, 41.
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Источник — Sport.ua
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