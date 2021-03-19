Уго ЛЬОРИС: «Вылет из Лиги Европы? Это позор»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от «Динамо» Загреб:

«Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба.

Того, как мы играем, недостаточно. В прошлом у нас были хорошие моменты, потому что мы чувствовали единство команды. Не уверен, что это есть сейчас».