Уго ЛЬОРИС: «Вылет из Лиги Европы? Это позор»

Вратарь «Тоттенхэма» - о вылете из Лиги Европы

  • 19.03.2021 20:06
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Уго ЛЬОРИС: «Вылет из Лиги Европы? Это позор»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от «Динамо» Загреб:

«Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба.

Того, как мы играем, недостаточно. В прошлом у нас были хорошие моменты, потому что мы чувствовали единство команды. Не уверен, что это есть сейчас».

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Источник — Goal.com

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