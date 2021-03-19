Стаховский и Молчанов вышли в финал челленджера в Биелле

Украинцы в шаге от триумфа

  • 19.03.2021 19:50
  • 378 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский и Молчанов вышли в финал челленджера в Биелле
© БТУ. Сергей Стаховский и Денис Молчанов

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов одержали еще одну победу на четвертом челленджере в итальянской Биелле.
 
В полуфинале украинцы в двух сетах разобрались с дуэтом Бенжамен Бонзи (Франция) и Юго Ни (Монако).

Биелла. 1/2 финала
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Бенжамен Бонзи (Франция) / Юго Ни (Монако) – 6:4, 6:4

На прошлом турнире в Биелле Молчанов и Стаховский также играли в финале.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 19.03.2021 20:27
    0
    Молодцы!!!!
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 19.03.2021 20:27
    0
    Молодцы!!!!
    Ссылка
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