Стаховский и Молчанов вышли в финал челленджера в Биелле

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов одержали еще одну победу на четвертом челленджере в итальянской Биелле.
В полуфинале украинцы в двух сетах разобрались с дуэтом Бенжамен Бонзи (Франция) и Юго Ни (Монако).
Биелла. 1/2 финала
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Бенжамен Бонзи (Франция) / Юго Ни (Монако) – 6:4, 6:4
На прошлом турнире в Биелле Молчанов и Стаховский также играли в финале.
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Источник — Sport.ua
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