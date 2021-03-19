Стаховский и Молчанов вышли в финал челленджера в Биелле

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов одержали еще одну победу на четвертом челленджере в итальянской Биелле.



В полуфинале украинцы в двух сетах разобрались с дуэтом Бенжамен Бонзи (Франция) и Юго Ни (Монако).

Биелла. 1/2 финала

Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Бенжамен Бонзи (Франция) / Юго Ни (Монако) – 6:4, 6:4

На прошлом турнире в Биелле Молчанов и Стаховский также играли в финале.