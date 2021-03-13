Стаховский и Молчанов не смогли доиграть финал челленджера в Италии

Украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов проиграли финальный матч в рамках челленджера в итальянской Биелле.
Украинцы снялись во втором сете встречи с французами Кантеном Алисом и Тристаном Ламазином из-за мышечных проблем у Молчанова.
Биелла. Финал парного разряда
Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Кантен Алис / Тристан Ламазин – 1:6, 0:2 (отказ)
Отметим, что Молчанов в этом году вже выиграл три челленджера в паре.
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Источник — Sport.ua
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