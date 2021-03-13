Стаховский и Молчанов не смогли доиграть финал челленджера в Италии

Украинцы снялись из-за мышечных проблем у Дениса

  • 13.03.2021 17:56
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Стаховский и Молчанов не смогли доиграть финал челленджера в Италии
© ФТУ. Денис Молчанов и Сергей Стаховский

Украинцы Сергей ​Стаховский и Денис Молчанов проиграли финальный матч в рамках челленджера в итальянской Биелле.

Украинцы снялись во втором сете встречи с французами Кантеном Алисом и Тристаном Ламазином из-за мышечных проблем у Молчанова.

Биелла. Финал парного разряда
Сергей ​Стаховский / Денис Молчанов – Кантен Алис / Тристан Ламазин – 1:6, 0:2 (отказ)

Отметим, что Молчанов в этом году вже выиграл три челленджера в паре.

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Источник — Sport.ua

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