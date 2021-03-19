Юрген КЛОПП: «Сыграть с Реалом – захватывающе. Это трудный жребий»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Реалом»:

«Не хотел играть в четвертьфинале Лиги чемпионов с другими английскими клубами. То, что мы сыграем с «Реалом» захватывающе.

Очевидно, это трудный жребий, но меня это устраивает, потому что, если вы посмотрите на другие команды, вы подумаете: «О, мой бог», потому что они все сильные и качественные. Прошло только два года, как мы с ними играли, это была тяжелая ночь для нас, так что получить шанс вновь сыграть с ними — круто».