Юрген КЛОПП: «Сыграть с Реалом – захватывающе. Это трудный жребий»

Наставник «Ливерпуля» - о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 19.03.2021 19:31
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Юрген КЛОПП: «Сыграть с Реалом – захватывающе. Это трудный жребий»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Реалом»:

«Не хотел играть в четвертьфинале Лиги чемпионов с другими английскими клубами. То, что мы сыграем с «Реалом» захватывающе.

Очевидно, это трудный жребий, но меня это устраивает, потому что, если вы посмотрите на другие команды, вы подумаете: «О, мой бог», потому что они все сильные и качественные. Прошло только два года, как мы с ними играли, это была тяжелая ночь для нас, так что получить шанс вновь сыграть с ними — круто».

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Источник — ФК Ливерпуль

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