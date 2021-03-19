Минай не подтверждает, но и не отрицает скорое увольнение Кобина

Михаил Кополовец прокомментировал слухи

  • 19.03.2021 18:35
  • 813 просмотров
  • 3 комментария
Минай не подтверждает, но и не отрицает скорое увольнение Кобина
© fcminaj.com

По информации СМИ, тренер «Миная» Василий Кобин будет уволен, если команда в следующем туре не обыграет «Мариуполь».

Спортивный директор Михаил Кополовец не подтверждает, но и не отрицает эту информацию.

«Вы понимаете, такая тренерская работа. Если нет результата, то все может быть. Но у меня такой информации нет. Поэтому мне трудно это комментировать. Но вы знаете, как часто такое случается. Вот я недавно давал интервью - слова перекручивают, вырывают из контекста. Трудно комментировать, правда ли это. Но конечно же все может произойти. Такая специфика тренерской работы. Вы поймите, мы все профессионалы, все понимаем. В любой команде, где не лучшие результаты, есть определенный «напряг». Но последнее решение всегда за президентом».

«Ну как можно быть довольным, когда нет результата? Понятно, что есть «напряг». Трудно что-то комментировать, когда команда не выигрывает, особенно в тех матчах, где нужно брать очки - с ФК «Львов», «Ингульцом». Теперь надо брать очки там, где это еще труднее. Это футбол, что тут можно сказать», - сказал Кополовец.

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Источник — FootballHub

(5 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 18:50
    -1
    Kevko, 19.03.2021 18:45
    Как игрок Кобин с лавки запасных практически не поднимался
    Любопытный факт:
    за три года в Карпатах Кобин сыграл в 2 раза больше матчей, чем за 8 лет в Шахтере.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 19.03.2021 18:45
    0
    Как игрок Кобин с лавки запасных практически не поднимался
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 18:40
    0
    Как игрок он мне импонировал,как тренер НЕТ (и это не связано с результатами Миная)
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 19.03.2021 18:45
    0
    Как игрок Кобин с лавки запасных практически не поднимался
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 18:40
    0
    Как игрок он мне импонировал,как тренер НЕТ (и это не связано с результатами Миная)
    Ссылка
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