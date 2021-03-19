ГВАРДИОЛА: «Для МанСити привилегия играть в 1/4 финала ЛЧ. Будет интересно»

«Манчестер Сити» по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов выпало сыграть против «Боруссии» Дортмунд. Наставник Хосеп Гвардиола считает, что противостояние будет интересным.
«Для нас привилегия играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я в этом сезоне не видел много матчей Дортмунда, но должно быть интересно. Как раз во время паузы сборных будем изучать соперника».
«Два хороших матча выведут нас в полуфинал».
«Эрлинг Холанд? Его статистика говорит сама за себя. Один из лучших форвардов мира», - считает Гвардиола.
Источник — BBC
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