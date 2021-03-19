ВИДЕО. УЕФА вспомнил невероятный гол защитника Динамо в ворота Эвертона

УЕФА в своем официальном Twitter вспомнил невероятный гол, который в этот день в 2015 году оформил защитник «Динамо» Виторину Антунеш в ворота «Эвертона».
Киевляне выиграли 5:2 и прошли в четвертьфинал Лиги Европы.
📅 #вэтотдень в 2015-м:— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 19, 2021
Потрясающий по красоте гол в исполнении защитника киевского "Динамо" Антунеша! 💥⚽️
🆚 Эвертон#ЛигаЕвропы | @DynamoKyiv pic.twitter.com/nX1NxBOqxB
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Источник — Sport.ua
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