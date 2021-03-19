ВИДЕО. УЕФА вспомнил невероятный гол защитника Динамо в ворота Эвертона

Виторину Антунешу удался классый дальний удар

  • 19.03.2021 17:21
  • 908 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. УЕФА вспомнил невероятный гол защитника Динамо в ворота Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА в своем официальном Twitter вспомнил невероятный гол, который в этот день в 2015 году оформил защитник «Динамо» Виторину Антунеш в ворота «Эвертона».

Киевляне выиграли 5:2 и прошли в четвертьфинал Лиги Европы.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 19.03.2021 17:25
    0
    Ракета, бомба, петарда...
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 19.03.2021 17:25
    0
    Ракета, бомба, петарда...
    Ссылка
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