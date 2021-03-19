ВИДЕО. Шесть лет назад Динамо уничтожило Эвертон в Лиге Европы

Один из лучших матчей киевлян в прошлом десятилетии

  • 19.03.2021 09:35
  • 4785 просмотров
  • 57 комментариев
ВИДЕО. Шесть лет назад Динамо уничтожило Эвертон в Лиге Европы
© ФК Динамо Киев

Ровно шесть лет назад, 19 марта 2015 года, киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве разгромило английский «Эвертон» со счетом 5:2 и вышло в 1/4 финала Лиги Европы.

В первом матче в Англии киевляне уступили со счетом 1:2. Предлагаем вспомнить ответный матч, посмотрев видеообзор.

Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч

«Динамо» — «Эвертон» — 5:2
Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 — Лукаку, 29, Ягелка, 82

«Динамо»: Шовковский, Силва, Хачериди, Антунеш, Драгович, Сидорчук (Буяльский, 64), Рыбалка, Гусев (Калитвинцев, 89), Велозу, Ярмоленко, Теодорчик (Кравец, 75)

«Эвертон»: Ховард, Коулмэн, Бэйнс, Алькарас, Ягелка, Маккарти (Бешич, 78), Барри, Атсу (Осман, 65), Баркли, Лукаку, Нэйсмит (Коне, 65).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 19.03.2021 10:01
    0
    Долго
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 19.03.2021 10:01
    0
    Долго
    Ссылка
    Sergio-fox
    online
      Sergio-fox, 21.03.2020 11:30
    0
    Можно ещё продолжить - 23 года назад Динамо уничтожило Барселону. И на этом не останавливаться - были ещё славные победы над Ференцварошем и Баварией. И т.д и т.п.
    Ссылка
    8number
      8number, 20.03.2020 23:52
    0
    Карабас Барабас, 19.03.2020 18:15
    Фан Днепра, какой номер у фанатского сектора, в чем отличие от других секторов? И как пройти на 33 сектор?
    9й и через 31й,32й - я сдал ? Я сдал?) Нить не читал, увидел вопросы ток.
    Хотел добавить за Динамо, как гармонично тогда смотрелся состав. Даже Гусев , которого хаяли тогда все кому не лень - просто топчик для нынешнего ДК. И вроде не так давно было, а уже не верится, что могли так играть.
    Ссылка
    8number
      8number, 20.03.2020 23:42
    0
    Банки залетали как в симуляторе 20 летний давности. Был ещё динамовский фарт тогда. Подводил, но ещё был..
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:54
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Короч, я понял что очки заработанные к копилку страны мы считать не будем))) Ок, тогда ждем новость о победах 20-ти летней давности)) Это еще паз подтвердило, что дыpкофанам нечем крыть, кроме как историей)))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 19:56
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    SEMIRAMID, 19.03.2020 18:41
    Лига Чемпионов
    Порто - Динамо 0:2
    Динамо - МанчестерСити 2:0
    Динамо- Бешикташ 6:0
    Так че, семирагом, с женским аккаунтом, когда очки считать будем, или это для твоего понимания тяжелый вопрос?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 19:51
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Иван Грозный, 19.03.2020 15:38
    что не готовы?
    Так че? Кто готов из дерьнамовских недофанов не готов считать очки не украинской Команды Шахтер, в копилку страны - Украина))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 19:47
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    SEMIRAMID, 19.03.2020 18:41
    Лига Чемпионов
    Порто - Динамо 0:2
    Динамо - МанчестерСити 2:0
    Динамо- Бешикташ 6:0
    Очки блеать, а не отдельные матчи)) Считаем?))
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    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 19:25
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Карабас Барабас, 19.03.2020 19:17
    Я так и подумал. В лучшем случае кузьмич Днепра, а не фанат. Чего бомбишь-то показушник?
    Я показушник? да я бы молчал, если бы тут некоторые уникумы не начали приписывать меня к донецким
    Ссылка
    Карабас Барабас
      Карабас Барабас, 19.03.2020 19:17
    +1
    Alex_Romanov, 19.03.2020 19:12
    Да мне насрать. Я по праздникам хожу на стадион после развала основного Днепра и не обязан помнить каждую скамейку ёп.
    Я так и подумал. В лучшем случае кузьмич Днепра, а не фанат. Чего бомбишь-то показушник?
    Ссылка
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 19:12
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Карабас Барабас, 19.03.2020 19:10
    Глубокие познания стадиона у тебя как для фаната Днепра. Скорее тянешь на Кузьмича, который один раз на стадионе был или чела, который в инете всё посмотрел.
    Да мне насрать. Я по праздникам хожу на стадион после развала основного Днепра и не обязан помнить каждую скамейку ёп.
    Ссылка
    Карабас Барабас
      Карабас Барабас, 19.03.2020 19:10
    -1
    Alex_Romanov, 19.03.2020 18:51
    В углу между западной и южной трибуной, где-то 27-29 , точно не помню
    Глубокие познания стадиона у тебя как для фаната Днепра. Скорее тянешь на Кузьмича, который один раз на стадионе был или чела, который в инете всё посмотрел.
    Ссылка
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 18:51
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Карабас Барабас, 19.03.2020 18:41
    Номер гостевого сектора укажешь? Пока проверку не прошел.
    В углу между западной и южной трибуной, где-то 27-29 , точно не помню
    Ссылка
    Карабас Барабас
      Карабас Барабас, 19.03.2020 18:50
    -1
    Zhorik678, 19.03.2020 18:48
    какой смысл писать кто сколько выиграл или проиграл нужно смотреть конечный результат
    В соотношении с потраченными на него деньгами
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 19.03.2020 18:48
    +1
    какой смысл писать кто сколько выиграл или проиграл нужно смотреть конечный результат
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 19.03.2020 18:41
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 17:33
    Заработанные очки в копилку рейтинга Украины считать)) Или кроме победы 5-2 больше и вспомнить нечего?))
    Лига Чемпионов
    Порто - Динамо 0:2
    Динамо - МанчестерСити 2:0
    Динамо- Бешикташ 6:0
    Ссылка
    Карабас Барабас
      Карабас Барабас, 19.03.2020 18:41
    +1
    Alex_Romanov, 19.03.2020 18:35
    Центральный сектор северной трибуны + часть соседних секторов. Я там никогда не сидел лично
    Номер гостевого сектора укажешь? Пока проверку не прошел.
    Ссылка
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 18:35
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Карабас Барабас, 19.03.2020 18:15
    Фан Днепра, какой номер у фанатского сектора, в чем отличие от других секторов? И как пройти на 33 сектор?
    Центральный сектор северной трибуны + часть соседних секторов. Я там никогда не сидел лично
    Ссылка
    Карабас Барабас
      Карабас Барабас, 19.03.2020 18:15
    +1
    Alex_Romanov, 19.03.2020 18:08
    А с чего ты взял, что если фан Днепра, то обязательно должен быть против Шахтёра?
    Фан Днепра, какой номер у фанатского сектора, в чем отличие от других секторов? И как пройти на 33 сектор?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 19.03.2020 12:59
    +18
    Да не трындите, действительно "луч света" за последнее десятилетие, классная игра.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 19.03.2020 13:40
    +7
    Уже 5 лет прошло! Остались только Сидорчук и Буяльский
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 19.03.2020 14:34
    +6
    Состав тогдашнему конечно по солиднее у дк был
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.03.2020 14:40
    +3
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 13:15
    Они об этом скромно умалчивают)) Не помнят - значит не было)) Вот почему-то я не помню таких новостей про Шахтер, что обыграли Ман. Сити или Челси))
    То я нагадаю мс 0:9, Айнтрахт нагадаю, Наполі та Аталанта по 0:3, і це за всього навсього за 3 останні роки. Далеко втікали?
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    jekаfunny
      jekаfunny, 19.03.2020 14:33
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    mayakovskiy1, 19.03.2020 13:20
    ахахах))) Когда будет напоминие об игре с дублем Челси и основой Шкедербеу?)))
    Ну видимо это только душевнобольные из-за гаражей устраивают праздничные даты своим громким поражениям ,
    Хотя , вам же только повод дай накатить, а за победу или поражение , то уже дело десятое
    Ссылка
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 18:35
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Карабас Барабас, 19.03.2020 18:15
    Фан Днепра, какой номер у фанатского сектора, в чем отличие от других секторов? И как пройти на 33 сектор?
    Центральный сектор северной трибуны + часть соседних секторов. Я там никогда не сидел лично
    Ссылка
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 18:09
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Иван Грозный, 19.03.2020 16:32
    а ты чей фан?
    Металлиста. Не видно что ли?
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    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 18:08
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    jekаfunny, 19.03.2020 16:20
    Вот так вот и в ситуации с тобой, эмблемой Днепра и шахтером
    Так шо ставь , шо не ставь
    А с чего ты взял, что если фан Днепра, то обязательно должен быть против Шахтёра?
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    jekаfunny
      jekаfunny, 19.03.2020 16:02
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Alex_Romanov, 19.03.2020 15:49
    Я днепрянин, а не крот
    А я фан мариуполя
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    jekаfunny
      jekаfunny, 19.03.2020 14:38
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Alex_Romanov, 19.03.2020 12:48
    от Челси*
    ,Какой справделивый крот
    Когда ему выгодно считает разницу одного матча, когда выгодно -уже берет сумму двухматчевого противостояния
    Самый честный и справедливый болельщицкий народ - это однозначно болельщики шахтера
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    jekаfunny
      jekаfunny, 19.03.2020 14:32
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Алкашня ржавая уже на любую новость ДК ,как на последний фанфурфик с боярышником набрасывается
    Ссылка
    stalevar1250
      stalevar1250, 19.03.2020 13:10
    +2
    Я извиняюсь, вопрос не по теме, но... Не воспроизводится видео, на сайте, в чём проблема может быть, сижу с телефона.
    Ссылка
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 19:25
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Карабас Барабас, 19.03.2020 19:17
    Я так и подумал. В лучшем случае кузьмич Днепра, а не фанат. Чего бомбишь-то показушник?
    Я показушник? да я бы молчал, если бы тут некоторые уникумы не начали приписывать меня к донецким
    Ссылка
    Карабас Барабас
      Карабас Барабас, 19.03.2020 19:17
    +1
    Alex_Romanov, 19.03.2020 19:12
    Да мне насрать. Я по праздникам хожу на стадион после развала основного Днепра и не обязан помнить каждую скамейку ёп.
    Я так и подумал. В лучшем случае кузьмич Днепра, а не фанат. Чего бомбишь-то показушник?
    Ссылка
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 19:12
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Карабас Барабас, 19.03.2020 19:10
    Глубокие познания стадиона у тебя как для фаната Днепра. Скорее тянешь на Кузьмича, который один раз на стадионе был или чела, который в инете всё посмотрел.
    Да мне насрать. Я по праздникам хожу на стадион после развала основного Днепра и не обязан помнить каждую скамейку ёп.
    Ссылка
    Alex_Romanov
      Alex_Romanov, 19.03.2020 18:51
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Карабас Барабас, 19.03.2020 18:41
    Номер гостевого сектора укажешь? Пока проверку не прошел.
    В углу между западной и южной трибуной, где-то 27-29 , точно не помню
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 19.03.2020 18:48
    +1
    какой смысл писать кто сколько выиграл или проиграл нужно смотреть конечный результат
    Ссылка
    Карабас Барабас
      Карабас Барабас, 19.03.2020 18:41
    +1
    Alex_Romanov, 19.03.2020 18:35
    Центральный сектор северной трибуны + часть соседних секторов. Я там никогда не сидел лично
    Номер гостевого сектора укажешь? Пока проверку не прошел.
    Ссылка
    Карабас Барабас
      Карабас Барабас, 19.03.2020 18:15
    +1
    Alex_Romanov, 19.03.2020 18:08
    А с чего ты взял, что если фан Днепра, то обязательно должен быть против Шахтёра?
    Фан Днепра, какой номер у фанатского сектора, в чем отличие от других секторов? И как пройти на 33 сектор?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.03.2020 16:14
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Alex_Romanov, 19.03.2020 16:11
    Ты фан Дырки)
    А если я себе эмблему Мариуполя поставлю , поверишь что я фан команды бабича?
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