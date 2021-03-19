ВИДЕО. Шесть лет назад Динамо уничтожило Эвертон в Лиге Европы

Ровно шесть лет назад, 19 марта 2015 года, киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве разгромило английский «Эвертон» со счетом 5:2 и вышло в 1/4 финала Лиги Европы.
В первом матче в Англии киевляне уступили со счетом 1:2. Предлагаем вспомнить ответный матч, посмотрев видеообзор.
Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч
«Динамо» — «Эвертон» — 5:2
Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 — Лукаку, 29, Ягелка, 82
«Динамо»: Шовковский, Силва, Хачериди, Антунеш, Драгович, Сидорчук (Буяльский, 64), Рыбалка, Гусев (Калитвинцев, 89), Велозу, Ярмоленко, Теодорчик (Кравец, 75)
«Эвертон»: Ховард, Коулмэн, Бэйнс, Алькарас, Ягелка, Маккарти (Бешич, 78), Барри, Атсу (Осман, 65), Баркли, Лукаку, Нэйсмит (Коне, 65).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хотел добавить за Динамо, как гармонично тогда смотрелся состав. Даже Гусев , которого хаяли тогда все кому не лень - просто топчик для нынешнего ДК. И вроде не так давно было, а уже не верится, что могли так играть.
Порто - Динамо 0:2
Динамо - МанчестерСити 2:0
Динамо- Бешикташ 6:0
Порто - Динамо 0:2
Динамо - МанчестерСити 2:0
Динамо- Бешикташ 6:0
Порто - Динамо 0:2
Динамо - МанчестерСити 2:0
Динамо- Бешикташ 6:0
Хотя , вам же только повод дай накатить, а за победу или поражение , то уже дело десятое
Так шо ставь , шо не ставь
Когда ему выгодно считает разницу одного матча, когда выгодно -уже берет сумму двухматчевого противостояния
Самый честный и справедливый болельщицкий народ - это однозначно болельщики шахтера
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.