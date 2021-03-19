Впечатляющие цифры. Манчестер Юнайтед подписал контракт с новым спонсором

У «Красных дьяволов» будет новый титульный спонсор

  • 19.03.2021 17:25
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Впечатляющие цифры. Манчестер Юнайтед подписал контракт с новым спонсором
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с новым титульным спонсором. Им станет немецкая IT-компания «TeamViewer». Ее логотип появится на футболках МЮ.

Контракт вступит в силу со следующего сезона и будет рассчитан на 5 лет. Суммарно за это время «Манчестер Юнайтед» заработает по контракту 275 миллионов евро. Это примерно 55 миллионов евро в год.

Сейчас титульным спонсором «Манчестер Юнайтед» является «Chevrolet», которая платит клубу 75 миллионов евро в год.

Вчера «Ман Юнайтед» обыграл «Милан» 1:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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