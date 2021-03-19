Впечатляющие цифры. Манчестер Юнайтед подписал контракт с новым спонсором

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с новым титульным спонсором. Им станет немецкая IT-компания «TeamViewer». Ее логотип появится на футболках МЮ.
Контракт вступит в силу со следующего сезона и будет рассчитан на 5 лет. Суммарно за это время «Манчестер Юнайтед» заработает по контракту 275 миллионов евро. Это примерно 55 миллионов евро в год.
Сейчас титульным спонсором «Манчестер Юнайтед» является «Chevrolet», которая платит клубу 75 миллионов евро в год.
Вчера «Ман Юнайтед» обыграл «Милан» 1:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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