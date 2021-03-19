Сергей КОНОВАЛОВ: «Вильярреал? Выжать больше Динамо не может»

Экс-игрок «Динамо» - о поражении от «Вильярреала»

  • 19.03.2021 16:50
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Сергей КОНОВАЛОВ: «Вильярреал? Выжать больше Динамо не может»
© Sport.ua. Сергей Коновалов

Бывший форвард «Динамо» Сергей Коновалов прокомментировал вылет киевлян из Лиги Европы от «Вильярреала»:

«Как и предполагал, шансов у «Динамо» обыграть испанцев, да еще на выезде, практически не было. Единственно ожидалось, что киевляне выйдут, отдадут все силы на поле и покажут хороший футбол. Но и этого мы не увидели. Игра динамовцев не впечатлила. Они кроме первых пятнадцать минут, где была активная фаза и вспышка надежды, отыграли пассивно и без желания. Опять проблемы в центре обороны, опять, как и в Киеве, первый мяч пропустили из пределов вратарской площади.

В атакующих действиях также ничего не получалось. За весь матч ни одного голевого момента, и в первом тайме ни одного удара в створ ворот. Если в Киеве динамовцев хватило на первые тридцать минут, то в Испании всего лишь до первого гола. «Вильярреал» создал два момента и два реализовал, что говорит о классе команды.

Когда счет стал 2:0 игра просто превратилась в формальность. Во втором тайме обе команды остановились, катали мяч, видимо с нетерпением ждали окончания поединка. Одним уже ничего не надо, другие ничего не могут.

На фоне «Вильярреала» видны большие проблемы в структуре построения игры «Динамо». Поэтому поражение принимается как закономерность. Мастерство и класс испанских футболистов выше, и на сегодняшний день «Динамо» выжать больше не может. Но, несмотря на два поражения, динамовцы по сравнению с последними годами хотя бы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, что уже прогресс».

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Источник — UA-Football

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