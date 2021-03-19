Александр ДЕНИСОВ: «Оказывается, Украина - просто «жертва ковида»

Журналист Александр Денисов разочарован решением Спортивного арбитражного суда, который подтвердил техническое поражение сборной Украины.

«Апелляционная жалоба Украины отклонена. Нам присуждают техническое поражение - 0:3. Но как интересно звучит формулировка. Оказывается, мы «жертва ковида». Украина ни в чем не виновата, Украина просто «жертва ковида». Это как жертва маньяка, которая оказалась не в том месте и не в то время. Вот и мы во время ковида оказались не в том месте. «Не то место» - это Швейцария, где находится и CAS, и УЕФА, и сборная Швейцарии».

«Мы уже не виноваты. Оказывается, нам уже не выдвигают те обвинения, которые выдвигали ранее. А именно: почему за 48 часов Украина не собрала новую сборную? Маразм, который нам навязывали, и от которого нам приходилось защищаться».

«Теперь в решении Лозаннского суда говорится, что никакого обвинения нет. Вы - просто жертвы. Ну вот так! И даже деньги, которые вы платили, подавая апелляцию в Лозаннский суд, уже не нужны. Вы просто живите с этим, как говорится, на бесплатной основе», - сказал Денисов.