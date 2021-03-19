Александр ДЕНИСОВ: «Оказывается, Украина - просто «жертва ковида»

Журналист Александр Денисов разочарован решением Спортивного арбитражного суда, который подтвердил техническое поражение сборной Украины.
«Апелляционная жалоба Украины отклонена. Нам присуждают техническое поражение - 0:3. Но как интересно звучит формулировка. Оказывается, мы «жертва ковида». Украина ни в чем не виновата, Украина просто «жертва ковида». Это как жертва маньяка, которая оказалась не в том месте и не в то время. Вот и мы во время ковида оказались не в том месте. «Не то место» - это Швейцария, где находится и CAS, и УЕФА, и сборная Швейцарии».
«Мы уже не виноваты. Оказывается, нам уже не выдвигают те обвинения, которые выдвигали ранее. А именно: почему за 48 часов Украина не собрала новую сборную? Маразм, который нам навязывали, и от которого нам приходилось защищаться».
«Теперь в решении Лозаннского суда говорится, что никакого обвинения нет. Вы - просто жертвы. Ну вот так! И даже деньги, которые вы платили, подавая апелляцию в Лозаннский суд, уже не нужны. Вы просто живите с этим, как говорится, на бесплатной основе», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Це просто маразм...
при такій трактовці давайте Швейцарії поразку, вони ж тоже не вині... Тоже жертви Ковід, єлі стримую щоб не матюкатися...
Деньги, предназначенные для Украинской футбольной ассоциации, годами текли в компанию на Британских Виргинских островах. Что за этим стоит?https://www.spiegel.de/sport/warum-die-uefa-380-millionen-euro-au
f-ein-offshore-konto-transferierte-a-00000000-0002-0001-0000-000165813325
Просто неправильно оценили риски технаря
Просто неправильно оценили риски технаря
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье Мое
С песком и с илом?
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
Басня Волк и Ягненок (Крылов)
Це просто маразм...
при такій трактовці давайте Швейцарії поразку, вони ж тоже не вині... Тоже жертви Ковід, єлі стримую щоб не матюкатися...
Просто неправильно оценили риски технаря
Просто неправильно оценили риски технаря
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