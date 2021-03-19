Александр ДЕНИСОВ: «Оказывается, Украина - просто «жертва ковида»

Эксперт недоволен аргументами Спортивного арбитражного суда

  • 19.03.2021 16:11
  • 3739 просмотров
  • 13 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Оказывается, Украина - просто «жертва ковида»

Журналист Александр Денисов разочарован решением Спортивного арбитражного суда, который подтвердил техническое поражение сборной Украины.

«Апелляционная жалоба Украины отклонена. Нам присуждают техническое поражение - 0:3. Но как интересно звучит формулировка. Оказывается, мы «жертва ковида». Украина ни в чем не виновата, Украина просто «жертва ковида». Это как жертва маньяка, которая оказалась не в том месте и не в то время. Вот и мы во время ковида оказались не в том месте. «Не то место» - это Швейцария, где находится и CAS, и УЕФА, и сборная Швейцарии».

«Мы уже не виноваты. Оказывается, нам уже не выдвигают те обвинения, которые выдвигали ранее. А именно: почему за 48 часов Украина не собрала новую сборную? Маразм, который нам навязывали, и от которого нам приходилось защищаться».

«Теперь в решении Лозаннского суда говорится, что никакого обвинения нет. Вы - просто жертвы. Ну вот так! И даже деньги, которые вы платили, подавая апелляцию в Лозаннский суд, уже не нужны. Вы просто живите с этим, как говорится, на бесплатной основе», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(27 голосов)

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Комментарии
    Иван Ревнюк
    online
      Иван Ревнюк, 19.03.2021 17:42
    0
    не ожидав, що на такому рівні будть прийматися такі рішення, вине вині, але вам тєхнарь...
    Це просто маразм...
    при такій трактовці давайте Швейцарії поразку, вони ж тоже не вині... Тоже жертви Ковід, єлі стримую щоб не матюкатися...
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 19.03.2021 17:17
    -1
    Александр Шевченко, 19.03.2021 16:50
    Как же смешно звучат слова пенисoва, про то что мафия - уаф, стала жертвой другой мафии - уефа)) Как будто 90е годы у нас или 30е в США, когда мафия мафией правили.
    Во как ты закрутил,а кто же как не грыня жмуркис развел мафию в УЕФА-УЕФА и 380 миллионов евро на офшорном счете
    Деньги, предназначенные для Украинской футбольной ассоциации, годами текли в компанию на Британских Виргинских островах. Что за этим стоит?https://www.spiegel.de/sport/warum-die-uefa-380-millionen-euro-au
    f-ein-offshore-konto-transferierte-a-00000000-0002-0001-0000-000165813325
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.03.2021 17:16
    0
    umnuy2, 19.03.2021 16:57
    Хотели бы привезли и за 24 часа.
    Просто неправильно оценили риски технаря
    Кого бы привезли молодёжку???
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 19.03.2021 17:13
    0
    Александр Шевченко, 19.03.2021 16:50
    Как же смешно звучат слова пенисoва, про то что мафия - уаф, стала жертвой другой мафии - уефа)) Как будто 90е годы у нас или 30е в США, когда мафия мафией правили.
    АлексАндера НІКОЛИ Фамильян Ти Тараса ти не мав Назви-, на якому чвакати .Вдруге повторюю,я що Ти шлак, жижа, навіз, мотлох і будь-як букашка ,собачка ,компашка ,а йти ты чумазька малашка у петра шОКолАдного ты нЮкхало ты до ранку
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.03.2021 16:57
    0
    Хотели бы привезли и за 24 часа.
    Просто неправильно оценили риски технаря
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.03.2021 16:50
    +2
    Как же смешно звучат слова пенисoва, про то что мафия - уаф, стала жертвой другой мафии - уефа)) Как будто 90е годы у нас или 30е в США, когда мафия мафией правили.
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 19.03.2021 16:45
    +7
    Там все было банально просто! Швейцарцы понимали, что может быть ничья или проигрыш и... решили не рисковать! Какой-то эпидемиолог канона, с какого взятки гладки, принял решение запретить матч. Ну получил он такую команду!!! , возможно от федерации футбола Швейцарии. Матч отменён, а потом разбирайтесь. Переиграть? пожалуйста! Но через суд. А все суды опять же в Швейцарии! А тут ковид, плюс Евро на носу, плюс отборы на мир. Когда играть? Но главное в Украине коррумпированная, беззубая ФФУ, с какой-то павелкой, которая пришла срубить бабла. И кто с ней будет считаться!!! Швейцария рискнула, проканало... ура! Другие взяли на заметку!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.03.2021 16:31
    +7
    денисов--в любой нормальной стране журналисты бы уже бы требовали отставки мафии---ты не журналистт--ты пропагандон
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.03.2021 16:26
    -1
    Дерьмократы европейские всегда правы, а мы для них как банановая республика
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 19.03.2021 16:22
    +6
    DK1970, 19.03.2021 16:16
    А чья ты жертва, Дениска?
    тут надобно спросить: "пениска, ты чьих будешь?"
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 19.03.2021 16:16
    +3
    А чья ты жертва, Дениска?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 19.03.2021 16:15
    +5
    Денисов оправдывает Павелко и компанию! Терпила мля
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 19.03.2021 16:14
    -1
    Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
    И надобно ж беде случиться,
    Что около тех мест голодный рыскал Волк.
    Ягненка видит он, на добычу стремится;
    Но, делу дать хотя законный вид и толк,
    Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
    Здесь чистое мутить питье Мое
    С песком и с илом?
    "Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
    Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
    Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
    Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
    Басня Волк и Ягненок (Крылов)
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 19.03.2021 16:45
    +7
    Там все было банально просто! Швейцарцы понимали, что может быть ничья или проигрыш и... решили не рисковать! Какой-то эпидемиолог канона, с какого взятки гладки, принял решение запретить матч. Ну получил он такую команду!!! , возможно от федерации футбола Швейцарии. Матч отменён, а потом разбирайтесь. Переиграть? пожалуйста! Но через суд. А все суды опять же в Швейцарии! А тут ковид, плюс Евро на носу, плюс отборы на мир. Когда играть? Но главное в Украине коррумпированная, беззубая ФФУ, с какой-то павелкой, которая пришла срубить бабла. И кто с ней будет считаться!!! Швейцария рискнула, проканало... ура! Другие взяли на заметку!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.03.2021 16:31
    +7
    денисов--в любой нормальной стране журналисты бы уже бы требовали отставки мафии---ты не журналистт--ты пропагандон
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 19.03.2021 16:22
    +6
    DK1970, 19.03.2021 16:16
    А чья ты жертва, Дениска?
    тут надобно спросить: "пениска, ты чьих будешь?"
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 19.03.2021 16:15
    +5
    Денисов оправдывает Павелко и компанию! Терпила мля
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 19.03.2021 16:16
    +3
    А чья ты жертва, Дениска?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.03.2021 16:50
    +2
    Как же смешно звучат слова пенисoва, про то что мафия - уаф, стала жертвой другой мафии - уефа)) Как будто 90е годы у нас или 30е в США, когда мафия мафией правили.
    Ссылка
    Иван Ревнюк
    online
      Иван Ревнюк, 19.03.2021 17:42
    0
    не ожидав, що на такому рівні будть прийматися такі рішення, вине вині, але вам тєхнарь...
    Це просто маразм...
    при такій трактовці давайте Швейцарії поразку, вони ж тоже не вині... Тоже жертви Ковід, єлі стримую щоб не матюкатися...
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.03.2021 17:16
    0
    umnuy2, 19.03.2021 16:57
    Хотели бы привезли и за 24 часа.
    Просто неправильно оценили риски технаря
    Кого бы привезли молодёжку???
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 19.03.2021 17:13
    0
    Александр Шевченко, 19.03.2021 16:50
    Как же смешно звучат слова пенисoва, про то что мафия - уаф, стала жертвой другой мафии - уефа)) Как будто 90е годы у нас или 30е в США, когда мафия мафией правили.
    АлексАндера НІКОЛИ Фамильян Ти Тараса ти не мав Назви-, на якому чвакати .Вдруге повторюю,я що Ти шлак, жижа, навіз, мотлох і будь-як букашка ,собачка ,компашка ,а йти ты чумазька малашка у петра шОКолАдного ты нЮкхало ты до ранку
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.03.2021 16:57
    0
    Хотели бы привезли и за 24 часа.
    Просто неправильно оценили риски технаря
    Ссылка
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