МАЙКОН: «Шахтер действовал довольно агрессивно»

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (1:2):

«Мы старались, действовали довольно агрессивно. К сожалению, нам не повезло где-то в моментах последней передачи. Отдавали себе отчет, что нужно забивать, но не получилось».