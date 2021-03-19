МАЙКОН: «Шахтер действовал довольно агрессивно»

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (1:2):
«Мы старались, действовали довольно агрессивно. К сожалению, нам не повезло где-то в моментах последней передачи. Отдавали себе отчет, что нужно забивать, но не получилось».
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Источник — ТК Футбол
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