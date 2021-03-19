МАЙКОН: «Шахтер действовал довольно агрессивно»

Хавбек «Шахтера» - о поражении от «Ромы»

  • 19.03.2021 15:39
  • 271 просмотр
  • 1 комментарий
МАЙКОН: «Шахтер действовал довольно агрессивно»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (1:2):

«Мы старались, действовали довольно агрессивно. К сожалению, нам не повезло где-то в моментах последней передачи. Отдавали себе отчет, что нужно забивать, но не получилось».

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 15:51
    0
    Ключевое "досить". Для Майкона и его партнеров наверное "досить", для футбола и болельщиков нет.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 15:51
    0
    Ключевое "досить". Для Майкона и его партнеров наверное "досить", для футбола и болельщиков нет.
    Ссылка
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