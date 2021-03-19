Сергей КОВАЛЕВ: «Двойной удар от Ромы подстегнет Шахтер»

Специалист поделился мнением о вылете «горняков» из плей-офф Лиги Европы

  • 19.03.2021 14:55
  • 542 просмотра
  • 3 комментария
Сергей КОВАЛЕВ: «Двойной удар от Ромы подстегнет Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалев прокомментировал вылет донецкого «Шахтера» от «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы.

— В матче «Шахтер» — «Рома» вы верили в чудо?
— Нет. Поначалу было видно, что «горняки» очень хотели реабилитироваться, но постепенно пыл хозяев угас. Тем более, учитывая нынешнюю форму «Шахтера», было сложно рассчитывать на общую победу.

— Ваши мысли совпали с тем, что вы увидели в первые 20-30 минут игры?
— В принципе, да. Сначала «Шахтер» старался прессинговать, а «Рома», отдав инициативу сопернику, выстроила эшелонированную защиту. «Горнякам» на протяжении всего матча было сложно вскрыть эту оборону, свободных зон практически не было. Голевые моменты приходилось создавать только за счет индивидуального мастерства, а этот компонент у подопечных Луиша Каштру оставлял желать лучшего.

— Наставник Шахтера не выпустил в старте Марлоса, Тайсона…
— Мы не можем что-то утверждать, поскольку не знаем всех тонкостей подготовки команды к матчу. Но Луиш Каштру не враг себе, поэтому на игру наверняка выставил именно тех исполнителей, которые действительно достойны стартового состава.

— Что вам не понравилось в действиях «Шахтера» на НСК «Олимпийский»?
— Игра «горняков» в обороне, особенно в первой половине второго тайма, когда «Рома», помимо забитого мяча, еще как минимум дважды могла поражать ворота Трубина. 

— Этот двойной удар от «Ромы» не выбьет «Шахтер» из равновесия в борьбе за первое место в чемпионате Украины?
— Уверен, что нет. Наоборот, это подстегнет дончан, поскольку в нынешнем сезоне у них на кону остался только один трофей — золотые медали чемпионата. Если «Шахтер» останется без трофеев, то это будет большой удар по престижу клуба.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 19.03.2021 15:51
    0
    Мне кажется, что Заря с Агробизнесом похлеще дали кротам под зад! Это не считая скандалов с Олимпиком и Ингульцом!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 15:25
    0
    А кто дальше? Подстёгнутый Львов?
    Жесть
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 19.03.2021 15:17
    0
    Есть большая вероятность, что третий и четвертый удары Шахтер получит от Динамо.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.03.2021 15:51
    0
    Мне кажется, что Заря с Агробизнесом похлеще дали кротам под зад! Это не считая скандалов с Олимпиком и Ингульцом!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 15:25
    0
    А кто дальше? Подстёгнутый Львов?
    Жесть
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 19.03.2021 15:17
    0
    Есть большая вероятность, что третий и четвертый удары Шахтер получит от Динамо.
    Ссылка
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