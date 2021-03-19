Сергей КОВАЛЕВ: «Двойной удар от Ромы подстегнет Шахтер»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалев прокомментировал вылет донецкого «Шахтера» от «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы.

— В матче «Шахтер» — «Рома» вы верили в чудо?

— Нет. Поначалу было видно, что «горняки» очень хотели реабилитироваться, но постепенно пыл хозяев угас. Тем более, учитывая нынешнюю форму «Шахтера», было сложно рассчитывать на общую победу.

— Ваши мысли совпали с тем, что вы увидели в первые 20-30 минут игры?

— В принципе, да. Сначала «Шахтер» старался прессинговать, а «Рома», отдав инициативу сопернику, выстроила эшелонированную защиту. «Горнякам» на протяжении всего матча было сложно вскрыть эту оборону, свободных зон практически не было. Голевые моменты приходилось создавать только за счет индивидуального мастерства, а этот компонент у подопечных Луиша Каштру оставлял желать лучшего.

— Наставник Шахтера не выпустил в старте Марлоса, Тайсона…

— Мы не можем что-то утверждать, поскольку не знаем всех тонкостей подготовки команды к матчу. Но Луиш Каштру не враг себе, поэтому на игру наверняка выставил именно тех исполнителей, которые действительно достойны стартового состава.

— Что вам не понравилось в действиях «Шахтера» на НСК «Олимпийский»?

— Игра «горняков» в обороне, особенно в первой половине второго тайма, когда «Рома», помимо забитого мяча, еще как минимум дважды могла поражать ворота Трубина.

— Этот двойной удар от «Ромы» не выбьет «Шахтер» из равновесия в борьбе за первое место в чемпионате Украины?

— Уверен, что нет. Наоборот, это подстегнет дончан, поскольку в нынешнем сезоне у них на кону остался только один трофей — золотые медали чемпионата. Если «Шахтер» останется без трофеев, то это будет большой удар по престижу клуба.