2 миллиона евро. У Зари есть право выкупить контракт Аллахьяра

Готов ли клуб тратить деньги?

  • 19.03.2021 14:50
  • 1460 просмотров
  • 1 комментарий
2 миллиона евро. У Зари есть право выкупить контракт Аллахьяра
© zarya-lugansk.com

По информации ТаТоТаке, «Заря» имеет право выкупить контракт арендованного у «Фенербахче» форварда Аллахьяра Сайядманеша за 2 миллиона евро.

Это можно сделать в любой момент до конца нынешнего года.

Сообщается, что к игроку есть интерес зарубежных клубов, и «Заря» может потратить 2 миллиона на выкуп контракта, если договорится о продаже нападающего за большие деньги.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок забил 5 голов.

Ранее в клубе отрицали информацию о контактах с «Фенербахче» по поводу выкупа контракта.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    Pixelman
    online
      Pixelman, 19.03.2021 16:09
    0
    Может в Динамо?
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 19.03.2021 16:09
    0
    Может в Динамо?
    Ссылка
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