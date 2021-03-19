2 миллиона евро. У Зари есть право выкупить контракт Аллахьяра

По информации ТаТоТаке, «Заря» имеет право выкупить контракт арендованного у «Фенербахче» форварда Аллахьяра Сайядманеша за 2 миллиона евро.

Это можно сделать в любой момент до конца нынешнего года.

Сообщается, что к игроку есть интерес зарубежных клубов, и «Заря» может потратить 2 миллиона на выкуп контракта, если договорится о продаже нападающего за большие деньги.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок забил 5 голов.

Ранее в клубе отрицали информацию о контактах с «Фенербахче» по поводу выкупа контракта.