ОГАНОВ: «Контактов с Фенербахче или Шахтером по Аллахьяру не было»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал информацию о том, что иранский нападающий луганчан Аллахьяр Сайадманеш будет выкуплен у турецкого «Фенербахче» за 1,5 миллиона евро, чтобы впоследствии продать его в донецкий «Шахтер» за 8 миллионов евро.

«Если честно, первый раз об этом слышу. «Заря» пока даже не обсуждала возможность выкупа контракта Сайядманеша у «Фенербахче», потому что у нас с ним еще год действует арендное соглашение. Спешить некуда, в этом плане мы спокойны. Соответственно, о «Шахтере» тоже говорить нечего.

Будем ли мы выкупать его у «Фенербахче» в будущем? Посмотрим. Это футбол, и завтра ситуация может поменяться. Пока эту тему мы даже не поднимали и не обсуждали. Не буду скрывать, что клуб доволен его игрой, футболист пользуется доверием тренерского штаба, болельщики тоже довольны. Но о его будущем говорить пока что рано».

Добавим, что в 2019 году Сайядманеш подписал пятилетний контракт с «Фенербахче», после чего играл в аренде за «Истанбулспор». В 2020 году на правах аренды перешел в луганскую «Зарю».

В текущем розыгрыше УПЛ на счету Аллахьяра 11 матчей, 4 забитых мяча и 2 ассиста. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Сайядманеша оценивается в 600 тысяч евро.