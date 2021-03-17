ОГАНОВ: «Контактов с Фенербахче или Шахтером по Аллахьяру не было»

Гендиректор «Зари» рассказал о будущем иранского форварда

  • 17.03.2021 13:58
  • 1522 просмотра
  • 9 комментариев
ОГАНОВ: «Контактов с Фенербахче или Шахтером по Аллахьяру не было»
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал информацию о том, что иранский нападающий луганчан Аллахьяр Сайадманеш будет выкуплен у турецкого «Фенербахче» за 1,5 миллиона евро, чтобы впоследствии продать его в донецкий «Шахтер» за 8 миллионов евро.

«Если честно, первый раз об этом слышу. «Заря» пока даже не обсуждала возможность выкупа контракта Сайядманеша у «Фенербахче», потому что у нас с ним еще год действует арендное соглашение. Спешить некуда, в этом плане мы спокойны. Соответственно, о «Шахтере» тоже говорить нечего.

Будем ли мы выкупать его у «Фенербахче» в будущем? Посмотрим. Это футбол, и завтра ситуация может поменяться. Пока эту тему мы даже не поднимали и не обсуждали. Не буду скрывать, что клуб доволен его игрой, футболист пользуется доверием тренерского штаба, болельщики тоже довольны. Но о его будущем говорить пока что рано».

Добавим, что в 2019 году Сайядманеш подписал пятилетний контракт с «Фенербахче», после чего играл в аренде за «Истанбулспор». В 2020 году на правах аренды перешел в луганскую «Зарю».

В текущем розыгрыше УПЛ на счету Аллахьяра 11 матчей, 4 забитых мяча и 2 ассиста. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Сайядманеша оценивается в 600 тысяч евро.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 14:51
    0
    Оганов то же самое говорил про Шахаба. Ничего не слышал, не знаю.. В итоге на верхах договорились. Радует, что Геллер стал больше участвовать в процессе и клуб не бросит.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 14:48
    0
    Wildcat, 17.03.2021 14:46
    Цыганык из той же оперы
    Если тебе полегчает - турецкие сми- канал футбол - цыганык
    Прочитал, посмеялся и забыл
    Даже отрицать не буду.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 14:46
    0
    Alexander Киев, 17.03.2021 14:45
    Больше и правильнее будет: турецкие сми, надежный источник - журналист Цыганык Канал Футбол - хоть канал, хоть что-то по факту есть и бабки есть, а Цыганык? слухи, мечты, длинный язык
    Цыганык из той же оперы
    Если тебе полегчает - турецкие сми- канал футбол - цыганык
    Прочитал, посмеялся и забыл
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 14:45
    -1
    Wildcat, 17.03.2021 14:27
    Турецкие сми = канал футбол
    Больше и правильнее будет: турецкие сми, надежный источник - журналист Цыганык Канал Футбол - хоть канал, хоть что-то по факту есть и бабки есть, а Цыганык? слухи, мечты, длинный язык
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.03.2021 14:33
    0
    Та это дело Турков, начали подогревать интерес к своему игроку,
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 14:27
    +1
    Турецкие сми = канал футбол
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 14:20
    -5
    А вообще да, так он взял и рассказал всё всем...
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 14:11
    -9
    Плевать если честно.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.03.2021 14:02
    -3
    Эх, а в прошлом посте многие размечтались((((
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    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 14:27
    +1
    Турецкие сми = канал футбол
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 14:51
    0
    Оганов то же самое говорил про Шахаба. Ничего не слышал, не знаю.. В итоге на верхах договорились. Радует, что Геллер стал больше участвовать в процессе и клуб не бросит.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 14:48
    0
    Wildcat, 17.03.2021 14:46
    Цыганык из той же оперы
    Если тебе полегчает - турецкие сми- канал футбол - цыганык
    Прочитал, посмеялся и забыл
    Даже отрицать не буду.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 14:46
    0
    Alexander Киев, 17.03.2021 14:45
    Больше и правильнее будет: турецкие сми, надежный источник - журналист Цыганык Канал Футбол - хоть канал, хоть что-то по факту есть и бабки есть, а Цыганык? слухи, мечты, длинный язык
    Цыганык из той же оперы
    Если тебе полегчает - турецкие сми- канал футбол - цыганык
    Прочитал, посмеялся и забыл
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.03.2021 14:33
    0
    Та это дело Турков, начали подогревать интерес к своему игроку,
    Ссылка
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