«Украина стала заложником недоразумения». УАФ ответила на решение CAS

УАФ продолжает утверждать, что команда была готова сыграть

  • 19.03.2021 14:11
  • 1383 просмотра
  • 2 комментария
«Украина стала заложником недоразумения». УАФ ответила на решение CAS
© Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам окончательного решения Спортивного арбитражного суда о присуждении сборной Украины технического поражения за матч Лиги наций против Швейцарии, УАФ продолжает считать свою позицию правильной.

При этом Ассоциация надеется, что такое «недоразумение» поможет на старте отбора к ЧМ-2022.

«Технический результат этого поединка остается в силе. Но позиция Украинской ассоциации футбола является неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке. Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: «Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19».

«Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022», - заявляет УАФ.

Сборная Украины опускается в Дивизион B Лиги наций.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 19.03.2021 14:38
    0
    как по мне, это УАФ недоразумение.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 19.03.2021 14:18
    +5
    Рот закройте. Это звенья одной цепи вашего руководства УАФ.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 19.03.2021 14:18
    +5
    Рот закройте. Это звенья одной цепи вашего руководства УАФ.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 19.03.2021 14:38
    0
    как по мне, это УАФ недоразумение.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности