«Украина стала заложником недоразумения». УАФ ответила на решение CAS

По итогам окончательного решения Спортивного арбитражного суда о присуждении сборной Украины технического поражения за матч Лиги наций против Швейцарии, УАФ продолжает считать свою позицию правильной.

При этом Ассоциация надеется, что такое «недоразумение» поможет на старте отбора к ЧМ-2022.

«Технический результат этого поединка остается в силе. Но позиция Украинской ассоциации футбола является неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке. Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: «Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19».

«Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022», - заявляет УАФ.

Сборная Украины опускается в Дивизион B Лиги наций.