17-й тур
Альянс
0 : 0
Нива Т
20.03.2021 14:00

Альянс — Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 17-го Первой лиги Украины состоится в воскресенье, 20 марта

  • 19.03.2021 13:59
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Альянс — Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Альянс

В воскресенье, 20 марта, состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» примет тернопольскую «Ниву».

Матч пройдет в селе Байрак на стадионе «Альянс-Арена». Прямая трансляция встречи начнется в 14:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Альянс

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