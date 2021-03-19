Альянс — Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20 марта, состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» примет тернопольскую «Ниву».
Матч пройдет в селе Байрак на стадионе «Альянс-Арена». Прямая трансляция встречи начнется в 14:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Альянс
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