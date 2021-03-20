17-й тур
Альянс
4 : 0
Нива Т
20.03.2021, FT

Альянс разбил тернопольскую Ниву, Верес всухую обыграл Полесье

Состоялись субботние матчи 17-го тура Первой лиги Украины

  • 20.03.2021 16:42
  • 435 просмотров
  • 4 комментария
Альянс разбил тернопольскую Ниву, Верес всухую обыграл Полесье
© ФК Верес

В субботу, 20 марта, состоялись очередные поединки 17-го тура Первой лиги Украины.

«Альянс» из Липовой Долины дома разгромил тернопольскую «Ниву» со счетом 2:0. Дублем отметился Станислав Шарай.

Ровенский «Верес» сделал еще один шаг к выходу в УПЛ, дома обыграв «Полесье» со счетом 2:0.

«Альянс» — «Нива» Тернополь — 4:0
Голы: С. Шарай, 9, 47, Лучик, 43, В. Шарай, 68

«Верес» — «Полесье» — 2:0
Голы: Немчанинов, 10, Сергийчук, 32

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 17:31
    0
    потому что корова зелёная
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.03.2021 17:26
    0
    Думаю у млиневі було б не гірше, а може і краще. Поперлися в таку глуш на страшний стадіон добре хоч у болоті забили
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 20.03.2021 17:19
    +2
    А яке відношення УПЛ має до Вереса і Полісся?
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.03.2021 17:13
    0
    поле в грі Верес-Полісся було як на першості району.Допомогі від УПЛ-нуль.
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 20.03.2021 17:19
    +2
    А яке відношення УПЛ має до Вереса і Полісся?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 17:31
    0
    потому что корова зелёная
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.03.2021 17:26
    0
    Думаю у млиневі було б не гірше, а може і краще. Поперлися в таку глуш на страшний стадіон добре хоч у болоті забили
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.03.2021 17:13
    0
    поле в грі Верес-Полісся було як на першості району.Допомогі від УПЛ-нуль.
    Ссылка
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