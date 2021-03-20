Альянс разбил тернопольскую Ниву, Верес всухую обыграл Полесье

В субботу, 20 марта, состоялись очередные поединки 17-го тура Первой лиги Украины.
«Альянс» из Липовой Долины дома разгромил тернопольскую «Ниву» со счетом 2:0. Дублем отметился Станислав Шарай.
Ровенский «Верес» сделал еще один шаг к выходу в УПЛ, дома обыграв «Полесье» со счетом 2:0.
«Альянс» — «Нива» Тернополь — 4:0
Голы: С. Шарай, 9, 47, Лучик, 43, В. Шарай, 68
«Верес» — «Полесье» — 2:0
Голы: Немчанинов, 10, Сергийчук, 32
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Источник — Sport.ua
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