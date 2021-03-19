ФРАНКОВ: «Жаль тренеров и футболистов. Болельщики, как всегда, умоются»

Специалист поделился мнением о решении CAS относительно сборной Украины

  • 19.03.2021 13:35
  • 1547 просмотров
  • 2 комментария
ФРАНКОВ: «Жаль тренеров и футболистов. Болельщики, как всегда, умоются»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал решение CAS об отклонении апелляции УАФ о присуждении технического поражения сборной Украины в выездном матче Лиги наций со Швейцарией.

«Апелляция ФФУ отвергнута официально. Кто бы сомневался. Но посмотреть нам в глаза и хоть что-то внятно произнести не отважится ни одна причастная к этому самка собаки.

Жаль тренеров и футболистов. Болельщики, как всегда, умоются», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 19.03.2021 13:57
    +5
    В данном случае поганое днище - это УЕФА. Коррумпированный позор
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 19.03.2021 13:46
    -1
    Он точно журналист? Понимаю эмоции, но скатываться к быдлу все же не стоит
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 19.03.2021 13:57
    +5
    В данном случае поганое днище - это УЕФА. Коррумпированный позор
    Ссылка
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