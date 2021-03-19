ФРАНКОВ: «Жаль тренеров и футболистов. Болельщики, как всегда, умоются»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал решение CAS об отклонении апелляции УАФ о присуждении технического поражения сборной Украины в выездном матче Лиги наций со Швейцарией.

«Апелляция ФФУ отвергнута официально. Кто бы сомневался. Но посмотреть нам в глаза и хоть что-то внятно произнести не отважится ни одна причастная к этому самка собаки.

Жаль тренеров и футболистов. Болельщики, как всегда, умоются», — написал Франков.