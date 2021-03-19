Анатолий ТРУБИН: «Меня учили делать выводы, а не переживать»

Вратарь «Шахтера» не пал духом после вылета из Лиги Европы от «Ромы»

  • 19.03.2021 13:11
  • 643 просмотра
  • 3 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Меня учили делать выводы, а не переживать»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

19-летний украинский голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин подвел итоги вылета из 1/8 финала Лиги Европы от римской «Ромы».

«Вратарю всегда тяжело переживать поражения. Но меня учили делать выводы, а не переживать.

Поэтому не падаю духом, а работаю над собой каждый день еще усерднее», — написал Трубин.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 19.03.2021 14:20
    +1
    Толян, ты был лучшим.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 19.03.2021 13:48
    0
    Антон Кантон, 19.03.2021 13:29
    И какие выводы ты сделал?
    Что еще не такая звезда, как Месси.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 19.03.2021 13:29
    -1
    И какие выводы ты сделал?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 19.03.2021 14:20
    +1
    Толян, ты был лучшим.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 19.03.2021 13:48
    0
    Антон Кантон, 19.03.2021 13:29
    И какие выводы ты сделал?
    Что еще не такая звезда, как Месси.
    Ссылка
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