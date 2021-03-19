Анатолий ТРУБИН: «Меня учили делать выводы, а не переживать»

19-летний украинский голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин подвел итоги вылета из 1/8 финала Лиги Европы от римской «Ромы».

«Вратарю всегда тяжело переживать поражения. Но меня учили делать выводы, а не переживать.

Поэтому не падаю духом, а работаю над собой каждый день еще усерднее», — написал Трубин.