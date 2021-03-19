Поединок с Вильярреалом стал юбилейным для Буяльского и Кендзеры

Украинский хавбек киевлян провел 250-й матч в карьере, польский защитник — 150-й за «Динамо»

  • 19.03.2021 12:46
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Поединок с Вильярреалом стал юбилейным для Буяльского и Кендзеры
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Матч против «Вильярреала» стал 250-м в карьере 29-летнего полузащитника Виталия Буяльского. 159 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 59 - в еврокубках (33 - в Лиге Европы и 26 - в Лиге чемпионов), 19 - в Кубке Украины, 8 - за национальную сборную и 5 - в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий в 222-х играх защищал цвета «Динамо», в 20 - «Говерлы».

Юбилейным оказался поединок с «желтой субмариной» и для 26-летнего защитника Томаша Кендзеры, который 150-й раз вышел на поле в динамовских рядах (ЧУ - 94, КУ - 8, СК - 3, ЕК - 45). Среди польских легионеров больше матчей за украинские клубы провел только Мариуш Левандовски - 321.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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