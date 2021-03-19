Сергей КОВАЛЕВ: «При Луческу Динамо на правильном пути»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев поделился впечатлениями о вылете «Динамо» из Лиги Европы после поражения от «Вильярреала» (0:2).

— От «Динамо» в матче с «Вильярреалом» вы ожидали большего, чем то, что увидели?

— Перед игрой надежда присутствовала, но, как показал сам матч, у «Динамо» не было шансов на положительный исход в противостоянии...

— Вас удивил выбор нападающего в прошедшей игре?

— Наверняка Мирча Луческу думал не только о поединке с «Вильярреалом». После первого матча у «Динамо» было мало шансов на общий успех, поэтому наставник уже держал в уме встречу в чемпионате с «Рухом». Это подтвердили и замены по ходу игры.

— При Мирче Луческу «Динамо» на правильном пути?

— Безусловно. Это наглядно показывают не только матчи на внутренней, но и на международной арене. Структура и качество игры команды дает динамовским болельщикам повод для оптимизма. Мирча Луческу привлекает к поединкам основного состава много молодежи, ребята набираются опыта. Вскоре это принесет свои плоды.

— Киевляне — фавориты в борьбе за золотые медали?

— Пока трудно сказать. Я бы расценил шансы «Динамо» и «Шахтера» как 50 на 50. Да, у киевлян есть запас в четыре очка, но у «горняков» более опытный состав, а на стороне динамовцев опыт главного тренера. Полагаю, что чемпионская гонка решится на самом финише первенства.