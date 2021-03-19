ЛУЧЕСКУ: «Динамо пока не готово противостоять командам уровня Вильярреала»

Главный тренер «Динамо» – о поражении испанцам

  • 19.03.2021 12:32
  • 1530 просмотров
  • 4 комментария
ЛУЧЕСКУ: «Динамо пока не готово противостоять командам уровня Вильярреала»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение «Вильярреалу» (0:2) в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы.
 
«Счет абсолютно справедливый. Играла очень опытная команда против молодого коллектива. Мы пока не готовы противостоять командам уровня «Вильярреала». Такие команды не прощают – мы допустили две ошибки в центральной зоне и пропустили два мяча. Тем не менее это был хороший опыт для «Динамо». Мы играли на высоком уровне и не опозорились», – сказал Луческу.
 
Читайте также: Мирча ЛУЧЕСКУ: «В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.03.2021 13:10
    0
    Александр Жаирс, 19.03.2021 12:57
    Если лидер чемпионата пока не готов противостоять командам уровня «Вильярреала»,то считаю справедливым,что Украина потеряла право на прямой допуск в группу ЛЧ. Сегодняшнего Шахтёра это тоже касается.
    Вы с какой планеты Уран?
    Нептун?
    Как можно противостоять если там собраны практически все сборники.
    У нас блин впервые 18 летний центр бек вышел на таком уровне.
    Должна быть адекватность какая то
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.03.2021 12:59
    0
    Александр Жаирс, 19.03.2021 12:57
    Если лидер чемпионата пока не готов противостоять командам уровня «Вильярреала»,то считаю справедливым,что Украина потеряла право на прямой допуск в группу ЛЧ. Сегодняшнего Шахтёра это тоже касается.
    Так і чемпіонат не такого рівня,як в Іспанії
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.03.2021 12:58
    0
    Нажаль,так і є. Підсилення просто необхідне,своя академія не витягне.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    online
      Александр Жаирс, 19.03.2021 12:57
    0
    Если лидер чемпионата пока не готов противостоять командам уровня «Вильярреала»,то считаю справедливым,что Украина потеряла право на прямой допуск в группу ЛЧ. Сегодняшнего Шахтёра это тоже касается.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.03.2021 13:10
    0
    Александр Жаирс, 19.03.2021 12:57
    Если лидер чемпионата пока не готов противостоять командам уровня «Вильярреала»,то считаю справедливым,что Украина потеряла право на прямой допуск в группу ЛЧ. Сегодняшнего Шахтёра это тоже касается.
    Вы с какой планеты Уран?
    Нептун?
    Как можно противостоять если там собраны практически все сборники.
    У нас блин впервые 18 летний центр бек вышел на таком уровне.
    Должна быть адекватность какая то
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.03.2021 12:59
    0
    Александр Жаирс, 19.03.2021 12:57
    Если лидер чемпионата пока не готов противостоять командам уровня «Вильярреала»,то считаю справедливым,что Украина потеряла право на прямой допуск в группу ЛЧ. Сегодняшнего Шахтёра это тоже касается.
    Так і чемпіонат не такого рівня,як в Іспанії
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.03.2021 12:58
    0
    Нажаль,так і є. Підсилення просто необхідне,своя академія не витягне.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    online
      Александр Жаирс, 19.03.2021 12:57
    0
    Если лидер чемпионата пока не готов противостоять командам уровня «Вильярреала»,то считаю справедливым,что Украина потеряла право на прямой допуск в группу ЛЧ. Сегодняшнего Шахтёра это тоже касается.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности