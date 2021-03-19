ЛУЧЕСКУ: «Динамо пока не готово противостоять командам уровня Вильярреала»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение «Вильярреалу» (0:2) в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы.



«Счет абсолютно справедливый. Играла очень опытная команда против молодого коллектива. Мы пока не готовы противостоять командам уровня «Вильярреала». Такие команды не прощают – мы допустили две ошибки в центральной зоне и пропустили два мяча. Тем не менее это был хороший опыт для «Динамо». Мы играли на высоком уровне и не опозорились», – сказал Луческу.



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