ЛУЧЕСКУ: «Динамо пока не готово противостоять командам уровня Вильярреала»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение «Вильярреалу» (0:2) в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы.
«Счет абсолютно справедливый. Играла очень опытная команда против молодого коллектива. Мы пока не готовы противостоять командам уровня «Вильярреала». Такие команды не прощают – мы допустили две ошибки в центральной зоне и пропустили два мяча. Тем не менее это был хороший опыт для «Динамо». Мы играли на высоком уровне и не опозорились», – сказал Луческу.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Нептун?
Как можно противостоять если там собраны практически все сборники.
У нас блин впервые 18 летний центр бек вышел на таком уровне.
Должна быть адекватность какая то
Нептун?
Как можно противостоять если там собраны практически все сборники.
У нас блин впервые 18 летний центр бек вышел на таком уровне.
Должна быть адекватность какая то
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