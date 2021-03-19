Днепр подписал воспитанника Металлиста

Ряды черкасского «Днепра» пополнил 27-летний форвард Фарид Сулейман. Контракт с новичком рассчитан сроком на один год.

Сулейман родом из Донецка, именно там он начал заниматься футболом, а выпускался уже из академии харьковского «Металлиста». На профессиональном уровне играл за «Сумы», «Никополь», «Арсенал-Киев», «Альянс» и «Черкащину», в составе которой в нынешнем сезоне Второй лиги провел 9 матчей, забил 2 мяча и получил 2 желтые карточки.

«Днепр» после снятия «Черкащины» занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с «Кривбассом».

Ранее сообщалось о подписании «Днепром» годичного контракта с воспитанником киевского «Динамо».