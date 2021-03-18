Днепр подписал воспитанника киевского Динамо

Виктор Сахнюк продолжит карьеру в клубе Второй лиги Украины

  • 18.03.2021 17:07
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Днепр подписал воспитанника киевского Динамо
© ФК Горняк. Виктор Сахнюк

Черкасский «Днепр» подписал годичный контракт с 30-летним украинским нападающим Виктором Сахнюком.

Нынешний сезон форвард начинал в «Буковине». За этот клуб он провел 10 матчей и забил один мяч во Второй лиге, а также сыграл один поединок в Кубке Украины.

Ранее Сахнюк, являющийся выпускником академии киевского «Динамо», выступал за словацкие «Ружомберок», «Дуклу» и «Татран», молодежный состав киевского «Арсенала», тернопольскую «Ниву», «Энергию», польскую «Сталь» (Гожице), армянский «Эребуни», «Кобру», «Горняк» и «Таврию Симферополь».

«Днепр» после снятия «Черкащины» занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с «Кривбассом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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