Александр ХАЦКЕВИЧ: «Увольнение? Не знаю об этом, я сейчас в Киеве»

Специалист прокомментировал новость о своем увольнении

  • 19.03.2021 11:26
  • 3680 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Увольнение? Не знаю об этом, я сейчас в Киеве»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший наставник «Динамо» Александр Хацкевич сообщил, что не владеет информацией о своем увольнении из футбольного клуба «Ротор». По его словам, перед паузой на матчи сборных разговоров о его уходе не было.
 
«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров (об увольнении) не было», - сказал Хацкевич.
 
Отметим, что «Ротор» в пятницу на своем официальном сайте сообщил, что Хацкевич покидает пост главного тренера. Команда после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице.

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Источник — РИА Новости

(7 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 19.03.2021 12:22
    +2
    Не нужно было в тренеры идти. Это не твое.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.03.2021 11:40
    +4
    13-е місце в турнірній таблиці виявилось для тренера нещасливим
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:36
    +3
    olex.mykhailov, 19.03.2021 11:31
    та мабуть вже ніхто нікуди не поїде!
    шмотки забрать?
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 19.03.2021 11:31
    +2
    Alex86 1, 19.03.2021 11:28
    приедешь - узнаешь
    та мабуть вже ніхто нікуди не поїде!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:28
    +4
    приедешь - узнаешь
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.03.2021 11:40
    +4
    13-е місце в турнірній таблиці виявилось для тренера нещасливим
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:28
    +4
    приедешь - узнаешь
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:36
    +3
    olex.mykhailov, 19.03.2021 11:31
    та мабуть вже ніхто нікуди не поїде!
    шмотки забрать?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.03.2021 12:22
    +2
    Не нужно было в тренеры идти. Это не твое.
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 19.03.2021 11:31
    +2
    Alex86 1, 19.03.2021 11:28
    приедешь - узнаешь
    та мабуть вже ніхто нікуди не поїде!
    Ссылка
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