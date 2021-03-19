Александр ХАЦКЕВИЧ: «Увольнение? Не знаю об этом, я сейчас в Киеве»

Бывший наставник «Динамо» Александр Хацкевич сообщил, что не владеет информацией о своем увольнении из футбольного клуба «Ротор». По его словам, перед паузой на матчи сборных разговоров о его уходе не было.



«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров (об увольнении) не было», - сказал Хацкевич.



Отметим, что «Ротор» в пятницу на своем официальном сайте сообщил, что Хацкевич покидает пост главного тренера. Команда после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице.