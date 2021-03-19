Кендзера провел юбилейный матч за Динамо

Поединок против «Вильярреала» стал для польского игрока 150-м в футболке киевской команды

  • 19.03.2021 11:17
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Кендзера провел юбилейный матч за Динамо
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2) стал юбилейным для защитника «Динамо» Томаша Кендзеры.

Польский легионер провел 150-й матч во всех турнирах за киевскую команду. 94 поединка защитник провел в чемпионатах Украины, восемь – в розыгрышах национального Кубка, 3 – в национальном Суперкубке и еще 45 – в еврокубках. При этом Кендзера стал 15-м легионером «Динамо», которому покорился этот гвардейский рубеж.

Первый матч за «бело-синих» Томаш провел 29 июля 2017 года, когда «Динамо» дома разгромило львовские «Карпаты» – 5:0. Нынешний сезон является уже четвертым для защитника в составе киевской команды.

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Источник — ФК Динамо Киев

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