Жуниор МОРАЕС: «Ключевой момент — фол на Исмаили в Риме»

Форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, забивший гол в ворота «Ромы», подвел итоги еврокубкового противостояния.

– Сильно расстроился, что удалось забить только один мяч?

– Да, ведь считаю, что в первом тайме мы хорошо играли. Вне всяких сомнений, после результата 0:3 противостоять «Роме» было очень сложно. Но хочу поздравить команду за то, что она боролась и делала все возможное.

– Эксперты говорят, что Паулу Фонсека просчитал «Шахтер» и вы не стали для него сюрпризом. Согласен с этим мнением?

– Конечно, Фонсека очень хорошо знает футболистов нашей команды, ведь здесь он проработал три года, знает детали. Поэтому нам было сложно.

– О каком моменте ты жалеешь больше всего? Что могло стать переломным?

– Думаю, что ключевой момент произошел в Риме во втором тайме, когда был фол на Исмаили, но арбитр его не зафиксировал, а дал продолжить игру. И потом в контратаке «Рома» забила нам еще один гол. Был также похожий момент у «Ромы», когда Алан Патрик фолил на Диавара, и тогда судья остановил матч и вынес нашему игроку предупреждение. Это был тот момент, когда мы хорошо себя показывали, были близки к голу и чувствовали, что «Рома» испытывает трудности. Эти моменты были ключевыми.

– Ты не сдерживал эмоций после забитого с игры гола…

– Конечно, я очень хотел забить, но намного больше хотел пройти дальше, — сказал Мораес в интервью телеканалу «Футбол 1».