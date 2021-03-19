Жуниор МОРАЕС: «Ключевой момент — фол на Исмаили в Риме»

Нападающий «Шахтера» прокомментировал вылет из Лиги Европы от «Ромы»

  • 19.03.2021 10:58
  • 743 просмотра
  • 3 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Ключевой момент — фол на Исмаили в Риме»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, забивший гол в ворота «Ромы», подвел итоги еврокубкового противостояния.

– Сильно расстроился, что удалось забить только один мяч?
– Да, ведь считаю, что в первом тайме мы хорошо играли. Вне всяких сомнений, после результата 0:3 противостоять «Роме» было очень сложно. Но хочу поздравить команду за то, что она боролась и делала все возможное. 

– Эксперты говорят, что Паулу Фонсека просчитал «Шахтер» и вы не стали для него сюрпризом. Согласен с этим мнением?
– Конечно, Фонсека очень хорошо знает футболистов нашей команды, ведь здесь он проработал три года, знает детали. Поэтому нам было сложно.

– О каком моменте ты жалеешь больше всего? Что могло стать переломным?
– Думаю, что ключевой момент произошел в Риме во втором тайме, когда был фол на Исмаили, но арбитр его не зафиксировал, а дал продолжить игру. И потом в контратаке «Рома» забила нам еще один гол. Был также похожий момент у «Ромы», когда Алан Патрик фолил на Диавара, и тогда судья остановил матч и вынес нашему игроку предупреждение. Это был тот момент, когда мы хорошо себя показывали, были близки к голу и чувствовали, что «Рома» испытывает трудности. Эти моменты были ключевыми.

– Ты не сдерживал эмоций после забитого с игры гола…
– Конечно, я очень хотел забить, но намного больше хотел пройти дальше, — сказал Мораес в интервью телеканалу «Футбол 1».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.03.2021 11:24
    +1
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:15
    0
    Да, пропустили до х, но рассуждает еще шо то, скоро на родину отпустят пенса
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.03.2021 11:13
    0
    Ключевое ,что Вы играете безвольно,как дно....Это при том,что я болею за Шахтер.... Безхарактерные....
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.03.2021 11:24
    +1
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:15
    0
    Да, пропустили до х, но рассуждает еще шо то, скоро на родину отпустят пенса
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.03.2021 11:13
    0
    Ключевое ,что Вы играете безвольно,как дно....Это при том,что я болею за Шахтер.... Безхарактерные....
    Ссылка
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