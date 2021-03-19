Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Вот и вернулось судейство Шахтеру бумерангом»

Специалист считает, что многие игроки потеряли мотивацию играть в донецком клубе

  • 19.03.2021 10:49
  • 1557 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Вот и вернулось судейство Шахтеру бумерангом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение «Шахтера» в ответном матче с «Ромой» (1:2). 
 
«Вот и вернулось судейство «Шахтеру» бумерангом. Футбольный бог существует. Было два момента с пенальти в ворота «Ромы», второй стопроцентный, а судья не поставил. Вот теперь фаны «Шахты» ощутили на себе, что значит несправедливость.
 
Могла ли «Шахта» сыграть лучше? Однозначно в мастерстве не уступали. Но в обороне... проходной двор. Да и видно, что многие игроки потеряли мотивацию играть в «Шахтере», – написал Заховайло в фейсбуке.

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Источник — Facebook

(5 голосов)

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Комментарии
    mist76
    online
      mist76, 19.03.2021 11:28
    0
    100%
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    osa110
      osa110, 19.03.2021 11:17
    -5
    Заховайся! АналолІтик!
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