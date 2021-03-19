Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Вот и вернулось судейство Шахтеру бумерангом»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение «Шахтера» в ответном матче с «Ромой» (1:2).



«Вот и вернулось судейство «Шахтеру» бумерангом. Футбольный бог существует. Было два момента с пенальти в ворота «Ромы», второй стопроцентный, а судья не поставил. Вот теперь фаны «Шахты» ощутили на себе, что значит несправедливость.



Могла ли «Шахта» сыграть лучше? Однозначно в мастерстве не уступали. Но в обороне... проходной двор. Да и видно, что многие игроки потеряли мотивацию играть в «Шахтере», – написал Заховайло в фейсбуке.