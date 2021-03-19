Алекс ВЕЛИКИХ: «Проблемы Шахтера начались еще с Фонсеки»

Футбольный скаут Алекс Великих прокомментировал неутешительные результаты донецкого «Шахтера» в последнее время.



«То, что происходит в «Шахтере» - это не проблема Каштру или того, кто будет после него.



Эта проблема была еще у Фонсеки. Он использовал, выжал как лимон максимум из тех игроков, которые были, и не подготовил последовательность перехода от лидеров к среднему поколению игроков.



Каштру подтянул молодых игроков, но, не имея большого опыта работы с крупными игроками в больших командах, не смог найти общего языка с лидерами, ветеранами клуба», – сказал Великих.