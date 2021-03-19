Алекс ВЕЛИКИХ: «Проблемы Шахтера начались еще с Фонсеки»

Футбольный скаут считает, что Луиш Каштру не виноват в том, что происходит в клубе

  • 19.03.2021 09:57
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Алекс ВЕЛИКИХ: «Проблемы Шахтера начались еще с Фонсеки»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Футбольный скаут Алекс Великих прокомментировал неутешительные результаты донецкого «Шахтера» в последнее время.
 
«То, что происходит в «Шахтере» - это не проблема Каштру или того, кто будет после него.
 
Эта проблема была еще у Фонсеки. Он использовал, выжал как лимон максимум из тех игроков, которые были, и не подготовил последовательность перехода от лидеров к среднему поколению игроков.
 
Каштру подтянул молодых игроков, но, не имея большого опыта работы с крупными игроками в больших командах, не смог найти общего языка с лидерами, ветеранами клуба», – сказал Великих.

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Источник — Бомбардир

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