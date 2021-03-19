ЗАХОВАЙЛО: «Миколенко надо хорошо задуматься над качеством своей игры»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение «Динамо» от «Вильярреала» (0:2).



«Жёлтая субмарина» проявила благородство и не стала добивать «Динамо». Нам остаётся поблагодарить игроков за самоотдачу. Пока такого калибра команды нам, к сожалению, обыграть тяжело.



Пожалуй, есть по этой игре пару разочарований. Родригеш пока выглядит как сбитый лётчик. Миколенко надо хорошо задуматься над качеством своей игры. Было ему много роздано авансов, а сейчас выглядит перепуганным. Надо ему что-то поменять, наверное, в своём окружении. А так в целом старались сегодня», - написал Заховайло в фейсбуке.