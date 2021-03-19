ЗАХОВАЙЛО: «Миколенко надо хорошо задуматься над качеством своей игры»

Специалист считает, что «Вильярреал» мог с более крупным счетом обыграть киевлян

  • 19.03.2021 09:30
  • 1083 просмотра
  • 3 комментария
ЗАХОВАЙЛО: «Миколенко надо хорошо задуматься над качеством своей игры»
© ФК Динамо Киев

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение «Динамо» от «Вильярреала» (0:2).
 
«Жёлтая субмарина» проявила благородство и не стала добивать «Динамо». Нам остаётся поблагодарить игроков за самоотдачу. Пока такого калибра команды нам, к сожалению, обыграть тяжело.
 
Пожалуй, есть по этой игре пару разочарований. Родригеш пока выглядит как сбитый лётчик. Миколенко надо хорошо задуматься над качеством своей игры. Было ему много роздано авансов, а сейчас выглядит перепуганным. Надо ему что-то поменять, наверное, в своём окружении. А так в целом старались сегодня», - написал Заховайло в фейсбуке.

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(5 голосов)

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Комментарии
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 19.03.2021 10:03
    0
    Подивіться хоча б обзор матчу і побачите, що два гола на Микуленку, він дійсно останні матчі переляканий і не може зліва зігратися з Родрінесом, НЕМАЄ ВІН НІЯКОГО ЩЕ ДОСВІДУ, а те що він коштує 25-30млн., то бистренько треба було сплавляти, за ці гроші можна купити не одну пару якісних футболістів
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 19.03.2021 10:01
    0
    Ну насправді йому скільки не аванси роздавали, а він дійсно сильно грав, проте вже пару місяців як він почав чи то регресувати, або просто у поганій формі, якщо у найближчих матчах за збірну сильно не зіграє то на Євро може поїхати запасним
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.03.2021 09:48
    0
    Да по словам местных экспертов он уже 30 млн стоит. А еще говорили что за Супрягу мало давали вот в ЛЧ он будет феерить и его цена возрастет А теперь за него и 1млн никто не даст. ВОт такие у нас эксперты!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 19.03.2021 10:03
    0
    Подивіться хоча б обзор матчу і побачите, що два гола на Микуленку, він дійсно останні матчі переляканий і не може зліва зігратися з Родрінесом, НЕМАЄ ВІН НІЯКОГО ЩЕ ДОСВІДУ, а те що він коштує 25-30млн., то бистренько треба було сплавляти, за ці гроші можна купити не одну пару якісних футболістів
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 19.03.2021 10:01
    0
    Ну насправді йому скільки не аванси роздавали, а він дійсно сильно грав, проте вже пару місяців як він почав чи то регресувати, або просто у поганій формі, якщо у найближчих матчах за збірну сильно не зіграє то на Євро може поїхати запасним
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.03.2021 09:48
    0
    Да по словам местных экспертов он уже 30 млн стоит. А еще говорили что за Супрягу мало давали вот в ЛЧ он будет феерить и его цена возрастет А теперь за него и 1млн никто не даст. ВОт такие у нас эксперты!
    Ссылка
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