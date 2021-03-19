InStat: Сидорчук – лучший игрок Динамо в матче с Вильярреалом

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» на выезде уступило «Вильярреалу» (0:2) и покинуло турнир.

Самым полезным игроком украинского клуба по оценкам InStat стал полузащитник Сергей Сидорчук. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 306 баллов. В активе хавбека сборной Украины за 90 минут было 83 ТТД с браком 12%, пять выигранных единоборств, два отбора, пять перехватов и пять подборов.

В тройку лучших игроков «Динамо» также вошли Александр Сирота (279) и Илья Забарный (253), а самый высокий балл получил нападающий испанского коллектива Херард Морено (371).