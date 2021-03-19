Йожеф САБО: «Увидели слабое Динамо даже на фоне не гранда Примеры»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о результате матча 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

«Слабое «Динамо» мы увидели, все по делу. На фоне испанской команды, даже такой, как «Вильярреал», который не является грандом в Примере, и сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице, киевляне смотрелись не лучшим образом. Хотелось бы увидеть, прежде всего, более сильную атаку киевлян, но, увы, сейчас ее просто нет…

В Испании, конечно, нужно было забивать. Но для этого нужен очень агрессивный футбол на чужой половине поля и целостность игры в общем. А что мы увидели? Характер «Динамо» какой-то шаткий… Чуть только соперник придавил, только ошиблись раз, пропустили, и все – расклеились. Собрать потом команду очень тяжело, и времени на то, чтобы прийти в себя, киевляне тратят очень много.

Кого выделить? Ни одного футболиста… Нет сейчас в «Динамо» игроков топ-уровня. В этом главная проблема киевлян. Большие авансы раздавали Цыганкову, но он хилый игрок… Продадут куда-то и все – пропадет из виду. У «Динамо» нет хорошей средней линии – основы всех основ футбола. Без этого успехов на евроарене не будет никогда», - сказал Сабо.