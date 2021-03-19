Йожеф САБО: «Увидели слабое Динамо даже на фоне не гранда Примеры»

Специалист высказался о неудаче украинского клуба

  • 19.03.2021 08:56
  • 2933 просмотра
  • 12 комментариев
Йожеф САБО: «Увидели слабое Динамо даже на фоне не гранда Примеры»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о результате матча 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2). 

«Слабое «Динамо» мы увидели, все по делу. На фоне испанской команды, даже такой, как «Вильярреал», который не является грандом в Примере, и сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице, киевляне смотрелись не лучшим образом. Хотелось бы увидеть, прежде всего, более сильную атаку киевлян, но, увы, сейчас ее просто нет…

В Испании, конечно, нужно было забивать. Но для этого нужен очень агрессивный футбол на чужой половине поля и целостность игры в общем. А что мы увидели? Характер «Динамо» какой-то шаткий… Чуть только соперник придавил, только ошиблись раз, пропустили, и все – расклеились. Собрать потом команду очень тяжело, и времени на то, чтобы прийти в себя, киевляне тратят очень много.

Кого выделить? Ни одного футболиста… Нет сейчас в «Динамо» игроков топ-уровня. В этом главная проблема киевлян. Большие авансы раздавали Цыганкову, но он хилый игрок… Продадут куда-то и все – пропадет из виду. У «Динамо» нет хорошей средней линии – основы всех основ футбола. Без этого успехов на евроарене не будет никогда», - сказал Сабо.

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Источник — Footboom

(7 голосов)

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Комментарии
    0-7
    online
      0-7, 19.03.2021 10:02
    0
    Valera Lisenko, 19.03.2021 09:18
    Хер его знает что им может помочь !!!! Нет слов !!! Стидно !!! Жалко фанатов Динамо ! Уровень футбола Ниже некуда !
    Уровень футбола Ниже есть куда , Шахтер не даст соврать.
    Ссылка
    Микола Харчун
    online
      Микола Харчун, 19.03.2021 09:52
    +1
    Він просто забув що і його Динамо програвало тамже і з такимжи рахунком
    Ссылка
    Дмитрий Топалов
    online
      Дмитрий Топалов, 19.03.2021 09:36
    +4
    Як на мене, то у Динамо це найкращий сезон за останні 4 роки, те що вони потрапили в ЛЧ з гравцями яких в минулому році відправляли до рівня 1 ліги України, вже успіх. А Сабо раніше викликав повагу, а зараз якось гидко читати такі інтерв'ю, відчуття що це Соловйов на російському першому каналі...( Вболівальник з Одеси)
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 19.03.2021 09:35
    +1
    Разкукарекался, при нем дк было куда сильнее и влетели, чего не упомянуть было?!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 19.03.2021 09:31
    -2
    Очень адекватный коммент Сабо! Так все и есть. При Сабо мы касапов в угол мышиный забивали под веник!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 09:31
    0
    Да просто игра против Винников сейчас важней той, что уже позади.)))
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 19.03.2021 09:29
    +3
    У меня слов нет. Наши две команды в четырех матчах не смогли два очка добыть что бы выйти на 11 место. Причем с не самыми сильными соперниками. А вы меряетесь, кто из них хуже.
    Ссылка
    Valera Lisenko
    online
      Valera Lisenko, 19.03.2021 09:18
    -5
    Хер его знает что им может помочь !!!! Нет слов !!! Стидно !!! Жалко фанатов Динамо ! Уровень футбола Ниже некуда !
    Ссылка
    Сергей Лесив
    online
      Сергей Лесив, 19.03.2021 09:17
    +4
    Сабо, с***а, зае***л! Ненавижу его постоянное хаянье игроков.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 19.03.2021 09:15
    +7
    Слабое Динамо явно не хуже, чем недоклюб лохметки, который СОДЕРЖИТ сабо, алколеоненко, а также всех максов7777, льющих свое г...но сюда на вентилятор. И пусть куча бибизьян повысит свой уровень, играя со сборной детских садиков пляжей рио
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 19.03.2021 09:13
    +10
    Pavel Slinchenko, 19.03.2021 09:09
    Динамовцем надо пару лет отдахнуть от европейских кубковых соревнований. Поиграть в детский футбол из первой лиги.
    На куй иди со своими советами
    Ссылка
    Pavel Slinchenko
    online
      Pavel Slinchenko, 19.03.2021 09:09
    -10
    Динамовцем надо пару лет отдахнуть от европейских кубковых соревнований. Поиграть в детский футбол из первой лиги.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 19.03.2021 09:13
    +10
    Pavel Slinchenko, 19.03.2021 09:09
    Динамовцем надо пару лет отдахнуть от европейских кубковых соревнований. Поиграть в детский футбол из первой лиги.
    На куй иди со своими советами
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 19.03.2021 09:15
    +7
    Слабое Динамо явно не хуже, чем недоклюб лохметки, который СОДЕРЖИТ сабо, алколеоненко, а также всех максов7777, льющих свое г...но сюда на вентилятор. И пусть куча бибизьян повысит свой уровень, играя со сборной детских садиков пляжей рио
    Ссылка
    Дмитрий Топалов
    online
      Дмитрий Топалов, 19.03.2021 09:36
    +4
    Як на мене, то у Динамо це найкращий сезон за останні 4 роки, те що вони потрапили в ЛЧ з гравцями яких в минулому році відправляли до рівня 1 ліги України, вже успіх. А Сабо раніше викликав повагу, а зараз якось гидко читати такі інтерв'ю, відчуття що це Соловйов на російському першому каналі...( Вболівальник з Одеси)
    Ссылка
    Сергей Лесив
    online
      Сергей Лесив, 19.03.2021 09:17
    +4
    Сабо, с***а, зае***л! Ненавижу его постоянное хаянье игроков.
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 19.03.2021 09:29
    +3
    У меня слов нет. Наши две команды в четырех матчах не смогли два очка добыть что бы выйти на 11 место. Причем с не самыми сильными соперниками. А вы меряетесь, кто из них хуже.
    Ссылка
    Микола Харчун
    online
      Микола Харчун, 19.03.2021 09:52
    +1
    Він просто забув що і його Динамо програвало тамже і з такимжи рахунком
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 19.03.2021 09:35
    +1
    Разкукарекался, при нем дк было куда сильнее и влетели, чего не упомянуть было?!
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 19.03.2021 10:02
    0
    Valera Lisenko, 19.03.2021 09:18
    Хер его знает что им может помочь !!!! Нет слов !!! Стидно !!! Жалко фанатов Динамо ! Уровень футбола Ниже некуда !
    Уровень футбола Ниже есть куда , Шахтер не даст соврать.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 09:31
    0
    Да просто игра против Винников сейчас важней той, что уже позади.)))
    Ссылка
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