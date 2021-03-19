ЯКОВЕНКО: Казалось, что Динамо выигрывало 2:0 и село на свою половину поля

Специалист – о вылете киевлян из Лиги Европы

  • 19.03.2021 05:20
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ЯКОВЕНКО: Казалось, что Динамо выигрывало 2:0 и село на свою половину поля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Яковенко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Меня расстроил сегодняшний результат и вообще игра, которую мы увидели. В первом тайме ноль ударов по воротам у команды, которой нужно отыгрываться. Надо активнее играть в атаке. Это не совсем та игра, которую мы ожидали увидеть.

«Динамо» нужно было быть агрессивнее в атаке и заставить соперника ошибаться. А то казалось, что «Динамо» выигрывало 2:0 и село на свою половину поля. Во втором тайме казалось, что команда не стремится что-то изменить на футбольном поле», - сказал Яковенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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