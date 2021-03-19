Алексей БЕЛИК: «В плане жесткости игроки Шахтера явно уступают Роме»

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянской «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«В первую очередь, я хочу сказать, что если сравнивать игроков «Шахтера» и «Ромы» в плане жесткости - подопечные Каштру явно уступают римлянам. Если взять атакующую линию - видно, как игроки «Ромы» идут в отбор и играют жестко. Видно, как тот же Педро жестко идет в отбор и цепляется за мяч.

Я никого из атакующих игроков «Шахтера» не могу отметить, чтобы он так жестко в отборе играл. «Шахтер» ничего не смог сделать, когда «Рома» поставила средний блок и прессинг. Казалось, что была только надежда на индивидуальные действия Тете или Соломона», - сказал Белик.