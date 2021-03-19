ГОЛОВКО: «Игроки Динамо должны искать причину в себе, а не в тренере»

Бывший защитник национальной сборной Украины Александр Головко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Удовольствия сегодня мало было, потому что качество игры сложно оценивать, так как его нет. Интрига умерла после первого гола. Понятное дело, что за результат отвечает тренер, но и футболисты должны отвечать за свою игру. Я не могу никого сегодня выделить.

Было 11 человек и еще выходили игроки на замену, но мы не увидели той игры, которую ожидали. Мы предполагали такой результат, но чтобы так беззубо выглядело «Динамо»... Мы не ожидали. Но надо говорить откровенно - «Вильярреал» сильнее. При этом проигрывать можно по-разному, но игроки должны искать причину в себе, а не в тренере», - сказал Головко.