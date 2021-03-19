ГОЛОВКО: «Игроки Динамо должны искать причину в себе, а не в тренере»

Специалист – о вылете киевлян из Лиги Европы

  • 19.03.2021 04:41
  • 398 просмотров
  • 1 комментарий
ГОЛОВКО: «Игроки Динамо должны искать причину в себе, а не в тренере»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник национальной сборной Украины Александр Головко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Удовольствия сегодня мало было, потому что качество игры сложно оценивать, так как его нет. Интрига умерла после первого гола. Понятное дело, что за результат отвечает тренер, но и футболисты должны отвечать за свою игру. Я не могу никого сегодня выделить.

Было 11 человек и еще выходили игроки на замену, но мы не увидели той игры, которую ожидали. Мы предполагали такой результат, но чтобы так беззубо выглядело «Динамо»... Мы не ожидали. Но надо говорить откровенно - «Вильярреал» сильнее. При этом проигрывать можно по-разному, но игроки должны искать причину в себе, а не в тренере», - сказал Головко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Бабло
    online
      Бабло , 19.03.2021 05:04
    0
    Просто ленивые, боятся и просто трусы.
    Ссылка
    Бабло
    online
      Бабло , 19.03.2021 05:04
    0
    Просто ленивые, боятся и просто трусы.
    Ссылка
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