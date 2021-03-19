МОРОЗОВ: «Первые минут 15-20 Рома не давала Шахтеру сыграть в его игру»

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянской «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Первые минут 15-20 «Рома» не давала сыграть «Шахтеру» в его игру. «Шахтер» хоть и контролировал мяч, но на своей половине поля. Не получилась агрессивная игра от «Шахтера», которую мы ждали с самого начала. Она не получилась потому, что грамотно была подготовлена «Рома», - сказал Морозов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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