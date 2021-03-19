БУЯЛЬСКИЙ: «Это одно из лучших выступлений Динамо за последние 3-4 года»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал поражение от испанского «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет из турнира.

«Сложная игра, потому что «Вильярреал» больше контролировал мяч. Мы большую часть времени были без мяча и больше устали. При отборе мяча не было сил и легкости выбегать в контратаки.

Договаривались не пропустить в первом тайме. У нас это не получилось. Пропустили два мяча в первом тайме. Это надломило нас полностью.

Мы проигрываем все вместе и выигрываем. Каждый из нас в чем-то провинился в первом голе.

Увидели уровень чемпионата, увидели, как соперник контролирует мяч. Особенно это было видно во втором тайме. Нужно учиться у них контролю мяча и передачам между линиями.

Это одно из лучших выступлений в еврокубках за последние 3-4 года. Мы попали в Лигу чемпионов. Мы не выиграли там у «Барселоны» и «Ювентуса», но выступили неплохо. В Лиге Европы прошли «Брюгге». Я думаю, что всем в пользу можно занести этот еврокубковый сезон.

Мы теперь сконцентрировались на чемпионате Украины и Кубке. Теперь будет больше времени на подготовку к играм», - подытожил Буяльский.

Напомним, в четвертьфинал Лиги Европы пробились: «Арсенал», «Динамо Загреб», «Гранада», «Рома», «Вильярреал», «Ман Юнайтед», «Славия» и «Аякс».