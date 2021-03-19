ФОТО. Киевляне снова не забили. Фотогалерея матча Вильярреал – Динамо

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» в Испании проиграло «Вильярреалу» (0:2) и вылетело из еврокубков.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка «Вильярреал» – «Динамо».
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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