ФОТО. Несостоявшийся камбэк. Фотогалерея матча Шахтер – Рома

Смотрите снимки ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы

  • 19.03.2021 02:37
  • 150 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Несостоявшийся камбэк. Фотогалерея матча Шахтер – Рома
© ФК Шахтер Донецк

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Киеве проиграл итальянской «Роме» (1:2) и вылетел из еврокубков.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка «Шахтер» – «Рома».

Фото ФК «Шахтер» Донецк

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 02:43
    0
    Да что там скромничать!
    - Камбэк года!
    Который немного лопнул
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 02:43
    0
    Да что там скромничать!
    - Камбэк года!
    Который немного лопнул
    Ссылка
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