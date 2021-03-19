ФОТО. Несостоявшийся камбэк. Фотогалерея матча Шахтер – Рома

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Киеве проиграл итальянской «Роме» (1:2) и вылетел из еврокубков.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка «Шахтер» – «Рома».
Фото ФК «Шахтер» Донецк
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Источник — Sport.ua
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Который немного лопнул
- Камбэк года!
Который немного лопнул
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