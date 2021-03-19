Паулу ФОНСЕКА: «Было очень сложно играть против своих друзей»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов после победы в Киеве над донецким «Шахтером» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

– С каким костюмом супергероя у вас ассоциируется возможная победа «Ромы» в Лиге Европы?

– Ни с каким. Это был единственный, эксклюзивный эпизод в моей практике. И он никогда больше не повторится.

– Расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях по итогам двухматчевого противостояния с «Шахтером».

– С одной стороны, я очень рад тому, что появилась возможность еще раз посетить Украину. Для меня это второй дом. Мне приятно находиться в этой атмосфере и видеть вас. С другой стороны, было очень и очень сложно играть против «Шахтера», против своих друзей, соперничать с людьми, которые очень много дали мне в жизни. Но если говорить об эмоциях, опять же, мне было очень приятно сегодня оказаться в Киеве.

– Хотите ли еще в будущем сыграть против украинской команды?

– Да, конечно. Единственное, я больше не хотел бы встречаться с «Шахтером». Но в принципе мне приятен любой визит в Украину. Я понимаю, что в текущем розыгрыше этого уже не случится, но в дальнейшем – почему бы и нет? Главное, только чтобы это был не «Шахтер». Большое спасибо! Мне было очень приятно вернуться сюда и увидеть всех вас.