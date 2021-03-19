Георгий БУЩАН: «Без поражений в футболе не бывает»

Голкипер «Динамо» – о вылете из Лиги Европы

  • 19.03.2021 01:18
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  • 1 комментарий
Георгий БУЩАН: «Без поражений в футболе не бывает»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал поражение от испанского «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет из турнира.

– После поражений вратарям наверняка приходится особенно несладко. Как в таких ситуациях отвлечь себя?
– Мы профессионалы, и прекрасно понимаем, что без поражений в футболе не бывает. В принципе, как и по жизни. Поэтому надо как можно быстрее забывать об этом поединке, предварительно проанализировав его, и двигаться дальше.

– Что вспоминается в первую очередь в завершившемся для нас евросезоне, если подводить его итог?
– В первую очередь, это домашняя победа над «Ференцварошем», позволившая нам пройти в еврокубковую весну, также поединки с «Брюгге» на предыдущей стадии Лиги Европы. Могу сказать, что заметен значительный прогресс, если сравнивать с командой даже полугодичной давности, но останавливаться на этом не стоит.

– Самым сложным соперником была «Барселона»?
– Я играл одну игру против каталонцев, и, наверное, она была действительно самой тяжелой для меня. Потерпели обидное домашнее поражение, хоть и после первого тайма была нулевая ничья… Но ничего страшного, это футбол, тоже опыт, который необходимо принять.

– Уже мыслями в матче чемпионата против «Руха»?
– Естественно. Необходимо забывать игру с «Вильярреалом». Хотелось бы лучше сыграть и в Киеве, и здесь, но футбол складывается из мелочей, которые отыграли большую роль в нашем противостоянии.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 19.03.2021 01:28
    0
    так сказал как-будто он футболист Баварии, просто не повезло
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 19.03.2021 01:28
    0
    так сказал как-будто он футболист Баварии, просто не повезло
    Ссылка
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